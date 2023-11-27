خلال اجتماع في ميامي، الفريق العامل المعني بالنزاهة يعزّز تركيزه على الضمانات الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA 2026™

تم استعراض الخطة النهائية لرصد بطولة كأس العالم FIFA 2026™ ومواءمتها

تبادل المجتمعون معلومات استخباراتية حول أسواق المراهنات وتقييمات المخاطر من جانب شركاء الرصد العالميين

شهد الاجتماع إجراء تمارين قائمة على سيناريوهات حقيقية، فيما شدَّدت المناقشات على أهمية أطر تبادل المعلومات الاستخباراتية المتكاملة والرصد الاستباقي للمخاطر

بمشاركة أبرز الجهات الفاعلة، عقد فريق FIFA العامل المعني بالنزاهة اجتماعاً حضورياً محورياً في ميامي يوم 7 مايو/أيار لوضع اللمسات الأخيرة على إطار النزاهة الخاص ببطولة كأس العالم FIFA 2026™ واختبار مدى فعاليته.

وقد أُقيم هذا الاجتماع، الذي استمر يوماً كاملاً، في مكتب FIFA للأمريكتين في كورال غيبلز بميامي، وشكّل محطة مهمة في التحضيرات للبطولة، مع تركيز واضح على الجاهزية التشغيلية والتنسيق والحد من المخاطر.

وشكّل الاستعراض المفصل للخطة النهائية للرصد الخاصة بالنسخة المقبلة من البطولة محوراً أساسياً في الاجتماع. وبالاستناد إلى جولات التشاور السابقة، توافق أعضاء فريق العمل على الآليات الرئيسية، بما في ذلك نطاق الرصد وتسلسل الإبلاغ وإجراءات التصعيد. كما جرى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة بمزيد من التفصيل، بما يضمن وضوح الكيفية التي ستُحدد بها أي مصادر خطر محتملة تتعلق بالنزاهة وسُبُل التعامل معها في الوقت الفعلي.

علاوة على ذلك، قدّم FIFA عرضاً شاملاً لأنشطته في مجال النزاهة قُبيل انطلاق المنافسات، وتشمل هذه الأنشطة إحاطات موجهة إلى الاتحادات الوطنية المشارِكة وحُكام المباريات وغيرهم من الأطراف الميدانية المعنية التابعة لـ FIFA، وتهدف إلى ترسيخ الوعي وضمان الاتساق عبر مختلف مستويات العمليات الخاصة بالبطولة، فضلاً عن توفير الموارد التعليمية الخاصة بالنزاهة وأدوات الإبلاغ التي يُتيحها FIFA مباشرةً للاعبين عبر تطبيق FIFA الرسمي الخاص باللاعبين.

وخُصص جزءً كبيراً من جدول أعمال الاجتماع لتقييم المخاطر، حيث قدّم أبرز شركاء فريق العمل في مجال رصد المراهنات أحدث ما لديهم من معلومات استخباراتية. وفي هذا الصدد، استعرض ممثلو مؤسسات مثل سبورترادار، والجمعية الدولية لنزاهة المراهنات، ومنظمة اليانصيب المتحدة من أجل النزاهة في الرياضة، وجينيوس سبورتس، وإنتيغريتي كومبلاينس 360، رؤى بشأن ديناميكيات أسواق المراهنات، مسلطين الضوء على مَواطن الضعف المحتملة قبل انطلاق الحدث الكروي الأبرز. واستُكملت هذه الرؤى بتحليل أوسع لمشهد المراهنات العالمي، بما في ذلك بروز منتجات استهلاكية جديدة مثل أسواق التنبؤ وما يرتبط بها من مخاطر على النزاهة.

وإلى جانب التهديدات المرتبطة بالمراهنات، تناول فريق العمل أيضاً اعتبارات تتعلق بالأمن والمعلومات الاستخباراتية على نطاق أوسع. وشهدت جلسة مُخصَّصة لاستعراض المخاطر الخاصة بالمنافسة، بما في ذلك التهديدات المرتبطة بالمباريات، والتنسيق المطلوب بين وحدات FIFA الداخلية والشركاء الخارجيين. وقد شدَّدت المناقشات على أهمية أطر تبادل المعلومات الاستخباراتية المتكاملة والكشف الاستباقي عن المخاطر.

وفي هذا الصدد، قال إيميليو غارسيا سيلفيرو، مدير قسم FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال: "صُمم هذا الحدث للتشجيع على المشاركة الفاعلة والحوار الموجّه نحو الحلول، بما يعزز التعاون بوصفه ركيزة أساسية في نهج FIFA تجاه النزاهة. ذلك أن فريق FIFA العامل المعني بالنزاهة يضطلع بمهمة واضحة وبالغة الأهمية، ألا وهي حماية بطولة كأس العالم FIFA 2026 من خلال اليقظة والتنسيق والعمل الحاسم".