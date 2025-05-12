فريق العمل المعني بالنزاهة يناقش التقدم المحرز خلال اجتماعه في ميامي

مجهود مشترك بين FIFA والجهات الفاعلة المعنية بالنزاهة

سيتم وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجيات الخاصة ببطولات FIFA القادمة، والتي تشمل

عمل الفريق بما يتماشى مع هدف FIFA الأساسي المتمثل في حماية نزاهة كرة القدم وتعزيزها في جميع المسابقات

اجتمع فريق العمل المعني بالنزاهة يوم الخميس 08 مايو/أيار 2025 في ميامي، حيث ركز على وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجيات الخاصة ببطولات FIFA المقبلة، ومراجعة السيناريوهات المتعلقة بالنزاهة، وتقييم مدى فعالية أساليب التواصل وتعزيز التعاون مع كافة الأعضاء المخصصين لهذه المهمة. وكان FIFA قد أنشأ هذا الفريق العامل لرصد جميع بطولاته وحمايتها من التلاعب بنتائج المباريات ومراقبة أي مسألة من المسائل المتعلقة بالنزاهة،

وذلك تماشياً مع هدف FIFA الأساسي المتمثل في حماية نزاهة كرة القدم وتعزيزها في جميع البطولات، ويشمل ذلك العمل على منع جميع أشكال والفساد والتلاعب بنتائج المباريات وغير ذلك من الأنشطة غير الأخلاقية أو غير القانونية التي قد تقوض نزاهة اللعبة، مع معاقبة كافة الأطراف والجهات الضالعة في تلك الممارسات.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والإنتربول واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس أوروبا ومجموعة كوبنهاغن والرابطة الدولية لنزاهة المراهنات ومنظمة اليانصيب المتحد للنزاهة في الرياضة وشركة سبورتردار. فبدعم من فريق العمل المعني بالنزاهة، سيُراقب FIFA أسواق المراهنات وأحداث اللعب في الوقت الفعلي خلال كل مباراة من مباريات كأس العالم للأندية 2025 FIFA™. وشملت مواضيع النقاش الرئيسية بروتوكولات النزاهة الخاصة ببطولات FIFA المقررة خلال عام 2025 - بما في ذلك تقييم تصفيات بطولة كأس العالم FIFA 2026™ ومراجعة استراتيجية الرصد الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™.

“وفي هذا الصدد، قال كارلوس شنايدر، مدير قسم FIFA المعني بالهيئات القضائية: "لقد ضم FIFA جهوده إلى جهود المنظمات الرئيسية لحماية جميع البطولات من التلاعب بنتائج المباريات والتطرق للمسائل المتعلقة بالنزاهة. ذلك أن فريق العمل هذا يُمثل ثمرة التعاون بين FIFA وأبرز الجهات الفاعلة في مجال النزاهة على الصعيد الدولي، والتي ستساهم بخبرتها في حماية نزاهة بطولات FIFA وتعزيزها والحفاظ عليها، وقد كان من المثمر جداً مناقشة التقدم المحرز في هذا السياق".