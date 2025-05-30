FIFA يُوقِّع اتفاق تعاون مع الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات لضمان نزاهة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

ستشهد مسابقة FIFA الرائدة تطبيق برنامج صارم في مجال مكافحة المنشطات

ستساهم الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات في دعم FIFA خلال البطولة من خلال تخصيص عدد من ضباطها المختصين في مراقبة المنشطات

يشكل الاتفاق بين المنظمتين جزءاً أساسياً من التزام كافة الأطراف المعنية بضمان نزاهة المنافسة

مع بداية عقد الأحداث الرياضية الدولية الكبرى التي تستضيفها الولايات المتحدة، يسر FIFA والوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات الإعلان عن إبرام اتفاق تعاون لإجراء اختبارات مكافحة المنشطات في إطار بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، حيث سيتنافس 32 من أفضل أندية العالم على الكأس الأغلى في تاريخ منافسات كرة قدم الأندية خلال الفترة الممتدة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز، وذلك في 11 مدينة مضيفة بمختلف أرجاء الولايات المتحدة.

وبموجب هذا الاتفاق، الذي يشكل جزءاً من التزام المنظمتين المستمر بتعزيز الرياضة النظيفة والمنافسة النزيهة، ستُقدِّم الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات يد المساعدة لـ FIFA من خلال تخصيص عدد من ضباطها المحليين المختصين في مراقبة المنشطات لدعم نظرائهم الذين سيوفدهم FIFA إلى البطولة، مع تقديم العون في تنفيذ مخطط FIFA لتوزيع اختبارات مكافحة المنشطات خلال البطولة.

وبهذه المناسبة، قال ترافيس ت. تيغارت، الرئيس التنفيذي للوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نُقدِّم أعلى معايير الاختبار والدعم لـ FIFA ورياضييه خلال فترة التحضير والتنافس في النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة، فهؤلاء الرياضيون هم الأفضل في رياضتهم، ولذا فإنهم يستحقون الأفضل في كل ما يتعلق بالحرص على ضمان نزاهة المنافسة ونظافة اللعبة".

وبموجب هذا الاتفاق، ستتولى الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات أيضاً إجراء اختبارات خارج إطار المنافسة، وذلك قبل وأثناء البطولة، وبتوجيه من FIFA وطبقاً لما تنص عليه لوائح FIFA المتعلقة بمكافحة المنشطات، واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ لمكافحة المنشطات وجميع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الإطار، وهو ما من شأنه أن يضمن استفادة FIFA من الخبرة الواسعة للضباط المختصين في مراقبة المنشطات، والمؤهَّلين أحسن تأهيل على الصعيد المحلي.