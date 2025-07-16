FIFA يطبِّق برنامجاً صارماً لاختبارات مكافحة المنشطات في كأس العالم للأندية FIFA 2025™

اختبارات شاملة قبل وأثناء البطولة شملت كافة الأندية المشارِكة

تعاون وثيق مع وكالات مكافحة المنشطات الوطنية

حملة ناجحة لجمع مئات عينات الدم والبول وتحليلها

بدعم من وكالات مكافحة المنشطات الوطنية في أرجاء العالم، طبَّق FIFA بنجاح برنامج مكافحة منشطات مكثَّف يُغطِّي كافة الأندية المشارِكة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ بحلّتها الجديدة.

وكان FIFA قد طلب إجراء اختبارات منشطات من دون إنذار مسبق لكافة الأندية المشارِكة خلال الأشهر التي سبقت انطلاق البطولة، بحيث تم إجراؤها في دول هذه الأندية وبالتنسيق مع وكالات مكافحة المنشطات الوطنية والإقليمية، وجهات شريكة أخرى.

وبالإضافة إلى الدعم الذي سبق انطلاق المنافسات، عقد FIFA خلال البطولة شراكة مع وكالة مكافحة المنشطات بالولايات المتحدة بحيث أتاحت الوكالة المحلية ضباط مراقبة المنشطات المحليين لمساندة ضباط FIFA المعنيين بمراقبة المنشطات في إجراء اختبارات خارج فترة التنافس للاعبين المشاركين في البطولة.

وتجدون فيما يلي استعراضاً للاختبارات التي أُجريت قبل وأثناء بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™:

تم إجراء إجمالي 738 اختباراً (313 قبل البطولة و425 خلالها). ومن هذه الاختبارات، أجرى FIFA بشكل مباشر إجمالي 400 اختبار.

جرت اختبارات شاملة لمكافحة المنشطات خلال فترة التنافس بعد كل مباراة في البطولة (252 اختباراً إجمالياً).

جرت اختبارات شاملة لمكافحة المنشطات خارج فترة التنافس خلال البطولة (173 اختباراً إجمالياً).

تم جمع 1159 عيِّنة في إطار الاختبارات (738 عيِّنة بول، 412 عيِّنة دم).

جرت الاختبارات في الملاعب المستضيفة للمباريات وفنادق الفرق والمنشآت التدريبية.

تم إجراء 4 اختبارات إضافية خلال المباراة التأهيلية الحاسمة للبطولة والتي جمعت ناديي لوس أنجلوس وكلوب أمريكا.

خضعت جميع الأندية الـ 32 المشارِكة لاختبارات المنشطات خارج فترة التنافس سواء قبل البطولة أو لمرة واحدة على الأقل خلالها.