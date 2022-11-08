ما هو نظام بيانات كرة القدم؟

تُعد البيانات من العناصر القيِّمة في مجال كرة القدم، حيث تحتاج الفرق ووسائل الإعلام ومؤسسات البث التلفزيوني والإذاعي ومنظمو المسابقات للوصول إلى المعطيات المتعلقة باللاعبين والفرق والمنافسات، سواء من خلال بيانات البطولة أو البيانات الموضعية، بيد أن هذه البيانات غالباً ما تكون للأسف غير متَّسقة وذات جودة رديئة عندما يتم الحصول عليها من مصادر غير موثوقة، وعادة ما لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في اللوائح العامة لحماية البيانات. يُعتبر نظام بيانات كرة القدم FIFA شبكة متشعبة تشمل العديد من مصادر البيانات وآليات معالجتها ومستويات التوزيع التي توفّر للفاعلين المعنيين بيانات متَّسقة وعالية الجودة، إذ تقوم العملية برمتها على أساس خطة "لغة كرة القدم FIFA"، التي تحدِّد كيف يعمل FIFA على تحليل كرة القدم، حيث تقسِّم كل جانب من جوانب اللعبة إلى جزئيات دقيقة كما تقدِّم تعريفاً مفصلاً وواضحاً لكل عملية من العمليات مع إعطاء أمثلة بالفيديو لتوضيح مغزى كل تفسير.

كيف يعمل هذا النظام؟

جمع بيانات البطولة (مباشر) عند تجميع بيانات البطولة، يتم تسجيل كل عملية من العمليات الجارية في ميدان اللعب أثناء كل مباراة، ويشمل ذلك التمريرات والتسديدات والتبديلات وقرارات حكام المباراة وما إلى ذلك. يتم تجميع هذه المعطيات مباشرة بهدف الحصول على بيانات غنية بأعلى جودة ممكنة في غضون ثوانٍ قليلة من حدوث العملية في ميدان اللعب، ويتأتى ذلك من خلال تقسيم عملية جمع البيانات المباشرة إلى عدة خطوات، وإنشاء طبقات مختلفة من البيانات. يتخذ المحلِّلون الخبراء أماكنهم في الملعب، حيث يركِّزون بالكامل على ما يحدث في ميدان اللعب وينقلون تلك المعلومات إلى "المدوِّن"، الذي يتولى إدراجها في النظام من خلال وصف كل عملية من العمليات الواقعة على أرضية الملعب باستخدام لغة بسيطة وسلسة، حتى يسهل عليه إدخال كل المعطيات في النظام وإيصال البيانات مباشرة إلى المتلقي. بالإضافة إلى المحلِّل الرئيسي والمدوِّن، يُمكن الاستعانة بمراقبَين للتحقق من البيانات الواردة مباشرة وجمع معلومات إضافية محتملة؛ وإذا كانت المعلومات المباشرة الأكثر أهمية هي تلك التي ينقلها المحلِّل الرئيسي إلى المدوِّن، فإنه يمكن للمراقبَين المباشرَين إضافة تفاصيل ذات قيمة تساعد في بلوغ أعلى مستوى من الدقة خلال عملية جمع البيانات. جمع البيانات الموضعية لجمع البيانات الموضعية (إحداثيات x-y) لكل اللاعبين والحكام والكرة، سيُثبَّت في جميع الملاعب الثمانية نظام تعقُّب بصري متطور من أحدث طراز، حيث سيتيح تحديد موضع اللاعب عدة مرات في الثانية بدقة متناهية، إذ لا تعكس هذه البيانات وضع اللاعب فحسب، بل تتيح أيضاً قياس السرعة والمسافة واتجاه اللعب، مما يمكِّن المحلِّلين الرياضيين من تقديم رؤى أعمق وتحسين الأداء البدني والتكتيكي. منصة البيانات كرة القدم يخصِّص FIFA منصة لتحليل البيانات ومقاطع الفيديو ويضعها رهن إشارة جميع الفاعلين المعنيين، ولا سيما المنتخبات المشاركة والمدربين واللاعبين ووسائل الإعلام المشاركة في تغطية كأس العالم، وذلك بهدف تمكين هؤلاء الفاعلين من الاطلاع على البيانات الواردة من مصادر متعددة بطريقة عملية وسهلة الاستخدام، مما يجعل هذه المنصة المصدر الوحيد لبيانات الأداء لدى FIFA.