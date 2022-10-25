ما هي تقنية خط المرمى؟

كيف تعمل هذه التقنية؟

يجب أن توضِّح تقنية خط المرمى بشكل لا غبار عليه ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى أم لا، وهو ما سيساعد الحكم على اتخاذ قراره النهائي بشأن احتساب الهدف من عدمه، حيث تتيح له هذه التكنولوجيا تلقي المعلومات ذات الصلة في غضون ثانية واحدة وبالتالي إعلان قراره على الفور، علماً أن حكام المباريات هم الوحيدون الذين يتلقون الإشارة على ساعاتهم اليدوية، ويعتمد هذا النظام على 14 كاميرا عالية السرعة مثبَّتة في أماكن محدَّدة في مدرجات الاستاد أو تحت سقفه، حيث تُستخدم البيانات الواردة من تلك الكاميرات لإنشاء رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد تصوِّر القرار لمشاهدي المباراة عبر التلفاز وللجماهير الحاضرة في المدرجات عبر الشاشة العملاقة داخل الاستاد.