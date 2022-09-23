قياسات معزَّزة لبيانات كرة القدم - يتم حسابها من خلال البيانات المعزَّزة للبطولة، والتي يتولى تجميعها فريق من محللي أداء كرة القدم المؤهَّلين على أعلى مستوى، وذلك بالاعتماد على معطيات تتبُّع الأداء، حيث تشمل البيانات المحصَّل عليها عدد المرات التي طلب فيها اللاعب الكرة أو تحرك لاستلامها، وما إذا كان عمله المتمثّل في توزيع الكرة قد ساهم في اختراق خطوط الفريق المنافس، مع التركيز أيضاً على نوعية الضغط الذي مارسه على الخصم عند استحواذ هذا الأخير على الكرة، علماً أن جميع القياسات يتم الحصول عليها وفقاً لتعريفات لغة كرة القدم FIFA.