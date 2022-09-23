ما هو تطبيق اللاعبين FIFA؟
طوَّر FIFA هذا التطبيق بناءًا على معطيات مقدَّمة من لاعبين محترفين، وبالتعاون مع النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO)، وهو يوفر الفرصة لكل لاعب من أجل إلقاء نظرة على المعطيات المرتبطة بأدائه الفردي بُعيد كل مباراة، وللمرة الأولى، سيتمكن اللاعبون المشاركون في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ من الحصول على نظرة مفصّلة حول أدائهم على أرضية الميدان من خلال تطبيق اللاعبين FIFA.
كيف يعمل هذا التطبيق؟
سيوفّر تطبيق اللاعبين FIFA الفرصة لكل لاعب من أجل إلقاء نظرة على المعطيات المرتبطة بأدائه الفردي بُعيد كل مباراة، وستشمل تلك البيانات ما يلي:
قياسات معزَّزة لبيانات كرة القدم - يتم حسابها من خلال البيانات المعزَّزة للبطولة، والتي يتولى تجميعها فريق من محللي أداء كرة القدم المؤهَّلين على أعلى مستوى، وذلك بالاعتماد على معطيات تتبُّع الأداء، حيث تشمل البيانات المحصَّل عليها عدد المرات التي طلب فيها اللاعب الكرة أو تحرك لاستلامها، وما إذا كان عمله المتمثّل في توزيع الكرة قد ساهم في اختراق خطوط الفريق المنافس، مع التركيز أيضاً على نوعية الضغط الذي مارسه على الخصم عند استحواذ هذا الأخير على الكرة، علماً أن جميع القياسات يتم الحصول عليها وفقاً لتعريفات لغة كرة القدم FIFA.
قياسات الأداء البدني - يتم جمعها من خلال نظام تتبع عالي الدقة يقوم على عدة كاميرات موزعة على مختلف أرجاء الملعب من أجل بلوغ أقصى درجات الدقة في تتبع اللاعبين، حيث تتيح هذه البيانات حساب المسافة المقطوعة وفق مستويات سرعة مختلفة، وعدد المرات التي ركض فيها اللاعب بسرعة تفوق 25 كيلومتراً في الساعة، فضلاً عن قياس السرعة القصوى، على أن تظهر كل هذه المعطيات على شكل خرائط حرارية تسلط الضوء على تموقع اللاعب فوق أرض الميدان.
معطيات الذكاء المعزَّز في كرة القدم – وهي بيانات استحدثها فريق تحليل أداء كرة القدم وتقديم الرؤى FIFA من خلال تطوير مجموعة من الخوارزميات والنماذج التي تعمل مباشرة للمزاوجة بين بيانات الأحداث الجارية وبيانات التتبع، حيث تحمل هذه القياسات الجديدة في طياتها طرقاً مبتكرة ومفيدة لتحليل الأداء خلال مباريات كرة القدم، بما في ذلك فترات المشاركة في اللعب وعمليات اختراق الخطوط ومواقع استلام الكرة، والضغط على حامل الكرة.
وتخضع بيانات التطبيق لعملية مزامنة مع لقطات المباراة من أجل تمكين اللاعبين من مشاهدة أبرز جوانب أدائهم بالتفصيل، ومن زوايا مختلفة، وسيضع هذا التطبيق الجديد رهن إشارة كل لاعب مجموعة من الصور الملتقطة له خلال أبرز اللحظات من كل مباراة يخوضها في كأس العالم FIFA، تشمل البيانات المُزمع تجميعها ما يلي: قياسات معزَّزة لبيانات كرة القدم، وقياسات الأداء البدني، ومعطيات الذكاء المعزَّز في كرة القدم.
كيف تم اختبار التطبيق؟
تم اختبار تطبيق اللاعبين FIFA بنجاح خلال كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™، حيث أتاح للاعبين من مختلف المنتخبات إمكانية الاطلاع على البيانات المتعلقة بأدائهم الفردي، وتم الكشف عنه المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA خلال ورشة عمل المنتخبات التي استضافتها الدوحة في يوليو/ تموز الفائت.