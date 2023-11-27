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أخبار
تصنيفات
التذاكر و الضيافة
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نظام Football AI Pro
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تكنولوجيا تحديد خروج الكرة من أرض الملعب
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نظام مسح اللاعبين بتقنية ثلاثية الأبعاد
تكنولوجيا التتبّع البصري للاعبين والكرة
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