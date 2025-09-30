يوفر FIFA عدة طرق للإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بالحماية، وفي ما يلي الوسائل المتاحة في كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™.

يتّبع FIFA سياسة عدم التسامح مع أي نوع من أنواع سوء المعاملة أو التحرّش أو الإساءة أو الإهمال و/أو الاستغلال. ويتمّ التعامل مع جميع البلاغات التي تتناول الحوادث أو المخاوف بسرية تماشياً مع قوانيننا الداخلية ومدوّنات قواعد السلوك والإرشادات الداخلية.

إبلاغ السلطات المحلية

يجب إبلاغ السلطات المحلية عن كل نشاط يتطلب تدخلا مستعجلاً، وعن أي نشاط يُشتبه في أنه يتطلب تدخلاً آنياً حتى تتمكن من مباشرة تحقيقاتها في أسرع وقت ممكن. وبعد إبلاغ السلطات المحلية، ندعوك إلى إخطار المدير المعني بالحماية في البطولة (انظر تفاصيل الاتصال أدناه) لضمان اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بالمنافسة.

131 الإسعاف

132 الإطفاء

133 الشرطة

رفع البلاغات لـ FIFA خلال البطولة

للإبلاغ أو طلب المشورة بشأن المخاوف غير المستعجلة أو عند الشك في ما إذا كانت هناك حالات تستدعي التدخل العاجل، يمكنك الاتصال بالفريق المعني بالحماية، وذلك عبر:

الاتصال برقم الجوال المحلي على مدار الساعة: 975635295 56+. سيكون هذا الرقم متوفراً طوال فترة البطولة من 27 سبتمبر/أيلول ولغاية 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان competitionsafeguarding@fifa.org.

يتحدث أعضاء فريق الحماية عدة لغات، ومع ذلك، يمكنك طلب الاستعانة بمترجم، أو المساعدة من مسؤول الاتصال بالمنتخب إذا كنت ضمن أعضاء وفده، أو من مسؤول حماية ورعاية المنتخبات.

التبليغ في أي وقت

يوفر FIFA نظاماً رقمياً مخصصاً وآمناً، حيث يُمكّن الأفراد من الإبلاغ عن أي مخاوف متعلقة بالوقاية. ويمكن لمستخدميه إرفاق الوثائق الداعمة وإنشاء صندوق بريد مجهول يسمح لهم بالتواصل سرّاً مع FIFA دون تقديم أي معلومات شخصية.