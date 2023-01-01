نشكرك على الإبلاغ عن مخاوفك. نرجو منك ملء أكبر عدد ممكن من الحقول وبأكبر قدر ممكن من التفاصيل التي تعلمها، إذ ستساعدنا المعلومات التي تقدمها في إجراء تقييم أولي للموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة. سيحصل كل شخص يكشف بحسن نية عن ممارسة سيئة أو مخاوف بشأن خطر محدق بطفل أو بالغ ضعيف على دعم FIFA الكامل وإن ثبت لاحقا أن ادعاءاته لا أساس لها من الصحة، واحتراماً لأهمية هذه المشكلة ولتشجيع الإبلاغ الصادق والفعال، فإننا لن نتسامح أبداً معاً التقارير الكاذبة عن قصد، خاصة وأنها قد تعتبر انتهاكاً لمدونة أخلاقيات FIFA وباقي قوانينها. الرجاء أخذ العلم إلى أن وقت ملء هذا التقرير يُقدّر بحوالي 15 دقيقة. كل التقارير سيتم التعامل معها بسرية تامة.