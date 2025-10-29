كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™

كيفية الإبلاغ عن التجاوزات في كأس العالم تحت 17 سنة 2025 FIFA™

إبلاغ السلطات المحلية
إبلاغ FIFA

يوفّر FIFA عدة طرق للإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بالحماية، وفي ما يلي الوسائل المتاحة في كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™. يتّبع FIFA سياسة عدم التسامح مع أي نوع من أنواع سوء المعاملة أو التحرّش أو الإساءة أو الإهمال و/أو الاستغلال. ويتمّ التعامل مع جميع البلاغات التي تتناول الحوادث أو المخاوف بسرية تماشياً مع قوانيننا الداخلية ومدوّنات قواعد السلوك والإرشادات الداخلية.

إبلاغ السلطات المحلية

يجب إبلاغ السلطات المحلية عن كل نشاط يتطلب تدخلا مستعجلاً، وعن أي نشاط يُشتبه في أنه يتطلّب تدخلاً آنياً حتى تتمكن من مباشرة تحقيقاتها في أسرع وقت ممكن. وبعد إبلاغ السلطات المحلية، ندعوك إلى إخطار المدير المعني بالوقاية في البطولة (انظر تفاصيل الاتصال أدناه) لضمان اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلّقة بالمنافسة.

  • 999 للخط الساخن للشرطة

  • 999 للخط الساخن للإسعاف

إبلاغ FIFA

خلال البطولة

للإبلاغ أو طلب المشورة بشأن المخاوف غير المستعجلة أو عند الشك في ما إذا كانت هناك حالات تستدعي التدخل العاجل، يُمكن الاتصال بالفريق المعني بالحماية، وذلك عبر:

  • للاتصال برقم الجوال المحلي المتوفّر على مدار الساعة: 51159821 974+. سيكون هذا الرقم متوفّراً طوال فترة البطولة من 3 نوفمبر/تشرين الثاني ولغاية 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

  • إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان CompetitionSafeguarding@fifa.org أو safeguardingteam@sc.qa

يتحدّث أعضاء فريق الحماية عدة لغات، ومع ذلك، يُمكنك طلب الاستعانة بمترجم؛ وإذا كنت ضمن أعضاء وفد أحد المنتخبات، فيمكنك طلب المساعدة من أحد موظَّفي قسم خدمات المنتخبات أو من مسؤول الحماية والرعاية بمنتخبك (TSWO).

الإبلاغ في أي وقت

يوفّر FIFA نظاماً رقمياً مخصصاً وآمناً، حيث يُمكّن الأفراد من الإبلاغ عن أي مخاوف متعلّقة بالوقاية. ويمكن لمستخدميه إرفاق الوثائق الداعمة وإنشاء صندوق بريد مجهول يسمح لهم بالتواصل سرّاً مع FIFA دون تقديم أي معلومات شخصية.

يُرجى ملء هذه الاستمارة:

FIFA.COM
استمارة التبليغ عن الحوادث

بالإضافة إلى ما سبق، يمكنك استخدام نظام FIFA للتقارير السرية عبر الإنترنت حدِّد فئة "انتهاك مدونة الأخلاقيات" (Violation of the FIFA Code of Ethics) ثم الموضوع "شكل من أشكال سوء المعاملة أو التحرش أو الإهمال أو الاستغلال" (A Form of Abuse, Harassment, Neglect, or Exploitation).

