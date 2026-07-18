"مهارة بسيطة ذات تأثير يغيّر الحياة": تعليم اللاعبين الشباب الإنعاش القلبي الرئوي

تتحد كرة القدم والصحة داخل ملعب FIFA Arena المصغر في سنترال بارك بنيويورك

مشاركة من أساطير FIFA، بمَن فيهم كافو وخريستو ستويتشكوف وجون تيري

الإنعاش القلبي الرئوي مهارة سهلة يستطيع الناس تعلمها في غضون دقائق: الدكتور أندرو ماسي، مدير الإدارة الطبية في FIFA

تلقى لاعبو كرة القدم الشباب تدريبًا على مهارة الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) المنقذة للأرواح، وذلك خلال جلسة في سنترال بارك بنيويورك كجزء من جهود FIFA لاستخدام كرة القدم من أجل تعزيز الصحة. وانضم أساطير FIFA، بمَن فيهم الفائز بكأس العالم مع البرازيل كافو، وقائد منتخب إنجلترا السابق جون تيري، والأسطورة البلغارية خريستو ستويتشكوف، إلى جلسة التدريب في ملعب FIFA Arena المصغر الذي تم افتتاحه قبيل كأس العالم FIFA 2026

تم تعليم اللاعبين الشباب الإنعاش القلبي الرئوي 02:51

“"كرة القدم أكبر بكثير من مجرد لعب فوق أرضية الملعب. بل تدور أيضًا حول تعلم مهارات الحياة، وتعلم التفاني، والعمل الجاد والجماعي، والمهارات الاجتماعية، ويأتي الإنعاش القلبي الرئوي كخطوة تكميلية لذلك أيضًا. إنها مهارة بالغة السهولة يمكن للناس تعلمها في غضون دقائق، لكنها تحمل نتائج تغيّر مجرى الحياة إذا أتقنوها"، هذا ما قاله الدكتور أندرو ماسي، مدير الإدارة الطبية في FIFA.

"إذا خرج طفل واحد على الأقل من هنا وهو يتقن كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بيديه فقط،

فسينعكس ذلك تدريجيًا بالتبعية على عائلته وبقية مجتمعه أيضًا. سيكون قادرًا على إخبار الناس بمدى سهولة ذلك، حتى يتمكنوا من القدوم إلى أماكن عامة كهذه ولديهم المهارات اللازمة لتطبيق ما تعلموه بشأن الإنعاش القلبي الرئوي، وربما إنقاذ حياة إنسان بها."

هذا وكان اللاعبون المشاركون في النشاط من منظمة Street Soccer USA (الولايات المتحدة)، وهي منظمة وطنية غير ربحية تنشط في 16 مدينة، وتقدم الدعم لأكثر من 75,000 لاعب في بعض الأحياء الأكثر احتياجًا وتحديًا في البلاد.

قال جون تيري: "من المهم جداً لهؤلاء الأطفال – تمامًا كما فعلتُ عندما كنتُ في المدرسة في مثل سنهم – أن يتعلموا هذه القاعدة الأساسية في الحياة." وأضاف: "أتمنى ألا يواجهوا هذا الموقف أبدًا، ولكن إن حدث، فإن الأمر الأهم هو عدم الفزع، والوعي بأنهم يمتلكون الخبرة والدراية بما يجب فعله. وأعتقد أن هذا أمر حيوي، بل هي مهارة حياتية. ولا تقتصر على هؤلاء الأطفال في الوقت الحالي فحسب – بل هو أمر سيرافقهم مدى الحياة."

هذا ويُعد ملعب FIFA Arena المصغر، الذي تم افتتاحه في 8 يونيو/حزيران 2026، واحدًا من 26 ملعبًا مصغرًا مماثلًا يُعتزم افتتاحها في جميع أنحاء المدينة.

وقال رئيس قسم اتحادات FIFA الأعضاء، إيلخان محمدوف: "هذه الأنواع من المرافق تخلق بيئة أفضل للأطفال، وبيئة آمنة تتيح لهم القدوم وممارسة كرة القدم." وأضاف: "(هي) أيضًا تخلق فرصة رائعة للأهالي للقدوم يومياً، مجانًا، ولعب كرة القدم. ومن خلال ملعب FIFA المصغر، يمكننا أيضاً تعزيز نمط حياة صحي، وتنظيم أنشطة طبية متنوعة، ومنها نشاط اليوم."