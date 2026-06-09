افتتاح ملعب FIFA Arena في سنترال بارك، وهو أول الملاعب البالغ عددها 26 ملعبًا مصغرًا التي سيتم إنشاؤها في جميع أنحاء نيويورك

رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، يفتتح ملعب FIFA Arena المصغر في سنترال بارك، برفقة عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، وحاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول.

سيبقى ملعب FIFA Arena في سنترال بارك قائمًا طوال فترة كأس العالم FIFA 2026™، حيث سيوفر إمكانية اللعب المجاني والمشاركة في البرامج الترفيهية لأكثر من 5,000 طفل من جميع الأحياء الخمسة وخارجها.

تنظم Global Citizen حفلًا مجانيًا لمشاهدة نهائي كأس العالم FIFA 2026 في سنترال بارك لـ 50,000 شخص في 19 يوليو.

سجّل FIFA يومًا تاريخيًا في مدينة نيويورك؛ حيث اُفتتح رسميًا في حديقة سنترال بارك أول ملعب FIFA Arena مصغر من أصل 26 ملعبًا، والتي من المقرر تدشينها في أنحاء المدينة، بالتزامن مع الإعلان عن تنظيم احتفالية مشاهدة جماهيرية ضخمة ومجانية لنهائي كأس العالم FIFA 2026™.

وقد جاء الإعلانان المتزامنان خلال حفل أقيم في مطعم Tavern on the Green، بحضور رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، وعمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، وحاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة Global Citizen هيو إيفانز.

كما حضر الاحتفالات كل من رئيسة ومديرة جمعية المحافظة على سنترال بارك، بيتسي سميث، والرئيس التنفيذي للجنة المضيفة في نيويورك ونيوجيرسي، أليكس لاسري، وأسطورة FIFA، جورج ويا. يُذكر أن السيد ويا، الرئيس السابق لجمهورية ليبيريا والحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم من FIFA عام 1995، هو أيضًا القائد الفخري لمجلس صوت اللاعبين في FIFA.

كما حضر أساطير FIFA، روبرتو باجيو، وماركو ماتيراتزي، وكريستيان "بوبو" فييري، ويوري دجوركاييف، كبير مستشاري كرة القدم في FIFA، وقدموا دعمهم للمبادرة الرامية إلى توفير بيئة آمنة للشباب لممارسة اللعبة في قلب المدينة.

“وقال رئيس FIFA: "نعلم جميعًا أن العالم يحتاج إلى مناسبة للتجمع وللتوحد. وهذا ما يفعله كأس العالم FIFA. نحن نريد أن نوحد العالم. ونريد جمع العالم في الفرح والسعادة والوحدة، ونيويورك هي رمز لكل ذلك."

وقد وصف السيد إنفانتينو افتتاح ملعب FIFA Arena بأنه اللحظة التي بدأ فيها تحول نيويورك إلى مدينة كرة قدم بشكل حقيقي، قائلاً إن سنترال بارك أصبحت الآن أرض كرة القدم.

وفي معرض حديثه عن دور المدينة كمستضيفة للحدث الأبرز في البطولة، تحدث رئيس FIFA عن مكانة نيويورك الفريدة في العالم. حيث قال: "إن نيويورك مدينة عالمية بامتياز. لدينا هنا أكثر من 200 جنسية... حيث يفخر كل شخص بأصله، ويجب على الجميع إظهار ذلك، تحديدًا لأننا نستضيف كأس العالم."

كما أعلن عن بناء 26 ملعب FIFA Arena مصغر في جميع أنحاء مدينة نيويورك، وهو استثمار كبير في الترويج لكرة القدم في المدينة، وذلك ضمن مشروع يهدف إلى إنشاء بنية تحتية متاحة للجميع وآمنة ومستدامة في جميع أنحاء العالم لممارسة كرة القدم، لا سيما في المناطق التي يكون فيها وصول الأطفال والمجتمعات محدودًا إلى المرافق الرياضية عالية الجودة.

"سنقوم ببناء... 26 ملعبًا من فئة FIFA Arena، في سنة 2026 في مدينة نيويورك. ستمنح هذه الملاعب الأطفال... لحظات للعب في بيئة آمنة ومستقرة لتبادل المشاعر والأحاسيس مع زملائهم من نيويورك ومن جميع أنحاء العالم - وأن يكونوا سعداء."

هذا وسوف يُفتَح ملعب FIFA Arena المصغر في سنترال بارك للجمهور من 10 يونيو إلى 18 يوليو، وسوف تشغّله Street Soccer USA بالشراكة مع FIFA. كما ستُقام البرامج الترفيهية يوميًا من الساعة 10:00 إلى 14:00 للعب الحر والحجوزات الجماعية، ومن الساعة 16:00 إلى 20:00 للفعاليات ذات الطابع الخاص والجلسات المجتمعية. ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 80 مدرسة ومركزًا ترفيهيًّا ومنظمة مجتمعية من جميع الأحياء الخمسة، حيث يُتوقَع أن يستفيد من الفعاليات أكثر من 5,000 طفل.

وتضم قائمة الشركاء في هذه البرامج الترفيهية كلاً من منظمة Street Soccer USA والاتحاد الأمريكي لكرة القدم وجمعية القلب الأمريكية، إلى جانب مبادرات FIFA المتنوعة التي تغطي المجالات الطبية، وبرنامج Football for Schools من FIFA، ومبادرة أساطير FIFA، فضلاً عن حملات FIFA الأوسع نطاقًا.

كما ستوجه ستة مواضيع أسبوعية وهي: اللعبة العالمية، ومعرض الأحياء، ومعرض الشباب، والثقافة والفنون، وأبطال المجتمع، والاحتفال الختامي، فعاليات الأنشطة حتى الاختتام في 18 يوليو.

وعبّر العمدة ممداني عن أمله في أن تشهد ملاعب FIFA Arena ميلاد نجوم كبار في كرة القدم الأمريكية والعالمية. حيث قال: "إن أملي الصادق أن نجد في الفترة التي تسبق كأس العالم 2038 (FIFA)، من يُجيب: 'من هنا، من هذا الملعب في سنترال بارك' عندما يُسأل لاعبو المنتخب الأمريكي للرجال وقتها عن مكان بداية رحلته."

افتتاح ملعب FIFA Arena في سنترال بارك، والإعلان عن فعالية مجانية لمشاهدة نهائي كأس العالم FIFA في نيويورك 02:06

كما تحدث أسطورة FIFA جورج ويا، الذي يمثل ابنه تيموثي منتخب الولايات المتحدة في البطولة، عن الأهمية الأوسع لبرنامج FIFA Arena للمجتمعات حول العالم.

وقال: "أعتقد أنها مبادرة هامة. إن المشاريع التي ينفذها FIFA في مجتمعات مثل هذه، ومثل المكان الذي أتيت منه، لها أهمية كبيرة، ليس في كرة القدم فحسب، ولكن لتطور البشرية عمومًا."

ودعا السيد ويا، الذي تألق لاعبًا مع أندية مثل باريس سان جيرمان وإي سي ميلان، إلى أن تعكس البطولة أهم قيم كرة القدم. حيث قال: "نأمل أن تكون البطولة ودية، وخالية من العنصرية. فالسمة المميزة للعبة هي الوحدة والصداقة."

كما أقيمت مباراة كرة قدم ودية على الملعب المصغر بمشاركة أطفال محليين من Soccer Streets، وانضم إليهم عمدة المدينة ممداني والسيد إنفانتينو.

وإلى جانب افتتاح ملعب FIFA Arena المصغر، شكّل الإعلان عن حفل مشاهدة المباراة لـ 50,000 مشجع علامة فارقة أخرى. حيث سيُنظَم هذا الحدث المجاني، الذي تقدمه منظمة Global Citizen، عبر نظام القرعة. وسيتم تخصيص 20% من التذاكر لمنظمات كرة القدم المحلية غير الربحية ومنظمات كرة قدم الشباب.

وقالت الحاكمة هوكول: "سنقيم أكبر تجمع لمشاهدة أهم مباراة في العالم... هنا في سنترال بارك... وتخيلوا كم ستكون التكلفة؟ ستكون بالمجان." "لا يوجد مكان أفضل من هذا العشب الأخضر الرائع لسكان نيويورك في فصل الصيف، والآن سيكون هذا المكان مثل الصف الأمامي لجماهير المدينة من أجل مشاهدة تلك المباراة الجميلة."

كما سيضم الحدث، المدعوم باستثمار قدره 6 ملايين دولار أمريكي من مؤسسة Empire State Development ومخصصات بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي من مدينة نيويورك، عروضًا ترفيهية حية وتواجد بائعي طعام محليين.

وقد أكد هيو إيفانز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة Global Citizen، على أهمية كلا الإعلانين بالنسبة للمهمة الأوسع للمنظمة. هذا وتعمل منظمة Global Citizen كمنتج لعرض ما بين الشوطين الأول على الإطلاق خلال نهائي كأس العالم FIFA، والذي سيقوده كريس مارتن من فرقة كولدبلاي وسيضم عروضًا من شاكيرا ومادونا وفرقة BTS.

كما أكدت الحاكمة هوكول وعمدة المدينة، ممداني، التزامهما بضمان أن تكون بطولة كأس العالم FIFA 2026™ متاحة لجميع سكان نيويورك.

“حيث قال عمدة المدينة، ممداني: "إن المباراة الأكثر حماسًا في البطولة والأشهر في العالم تستحق أن تُشاهد في أشهر حدائق العالم، والتي يكون مشهد الأفق الأجمل في العالم خلفية لها"