أرسين فينغر يحتفل بوصول مدربي اكتشاف المواهب الجدد القادرين على إحداث نقلة نوعية

رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA أرسين فينغر: مخطط تطوير المواهب "يعمل على تنمية كرة القدم في كل دولة من دول العالم."

14 مديراً فنياً جديداً ينضمون إلى زملائهم في ورشة العمل لتوسيع شبكة مدربي اكتشاف المواهب في FIFA

تم وضع هدف لإنشاء 75 أكاديمية متميزة لأفضل المواهب الشباب عالمياً بحلول نهاية 2027

اعتبر أرسين فينغر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA، بأن مؤشرات مخطط تطوير المواهب "إيجابية للغاية"، وذلك بفضل استقطاب مجموعة من مدربي اكتشاف المواهب الجدد في FIFA لكي ينضموا إلى زملائهم في ورشة عمل داخل مقر FIFA.

وكان فينغر قد أعلن خلال قمة FIFA لكرة القدم في جدة بالسعودية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2023، هدف مخطط تطوير المواهب الراسخ المتمثّل بإنشاء 75 أكاديمية متميزة حول العالم بحلول نهاية عام 2027، والذي ينعكس كذلك في أهداف FIFA الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-‎2027.

يُواصل مخطط تطوير المواهب تقدمه على قدم وساق، بعد وضعه عام 2021 بهدف منح الفرصة للاعبين من الجنسين لاكتشاف قدارتهم وإمكاناتهم وتمهيد الطريق نحو اللعبة الاحترافية للاعبين الأكثر موهبة بغض النظر عن مكان إقامتهم ووضعهم المالي. وأردف فينغر قائلاً "أصبح المخطط الآن مثل الآلة المتحركة نحو تنمية المشهد الكروي في كل دول من دول العالم. فدعونا لا ننسى أن جوهر تفكيرنا هو توفير الفرصة لكل المواهب من جميع أنحاء العالم،" مضيفاً "لا يسعني إلا أن أشعر بالانبهار بمرور هذه الفترة سريعاً، عندما أتذكر ما مررنا به منذ 2021 حينما كنا نفكر ’ما الذي يمكننا فعله لتطوير كرة القدم العالمية؟‘ ثم أتأمل مكاننا اليوم، ولكن بالطبع نحن لا نكتفي بهذه الإنجازات، بل نشعر دوماً بالرغبة في تحقيق المزيد. ولكنني أود أن أشكر جميع من ساهم في إنجاز هذا المشروع لأنهم بذلوا قصارى جهودهم، والأمور تبدو إيجابية للغاية."

مخطط تطوير المواهب لـFIFA (TDS) | ورشة عمل مدربي المواهب 03:50

وقد أرسل FIFA قادة مخطط تطوير المواهب لتقييم المعايير اللازم استيفائها لبدء تنفيذ المرحلة الأولية من المشروع، لضمان تنفيذ مخطط تطوير المواهب على أكمل وجه، بعد تطبيقه في 176 من الاتحادات الأعضاء حتى الآن. وتتمثّل الخطوة التالية في تعيين مدربي اكتشاف المواهب في FIFA لكل اتحاد من الاتحادات الأعضاء، لمباشرة عملهم وبدء التعاون مع الجهات المعنية المحلية لتطوير شبكة التدريب الوطنية. وقد عُيَّن بالفعل حتى الآن 22 مدرباً وانضموا إلى 14 زميلاً جديداً في ورشة عمل تدوم أسبوعاً في مقر FIFA في زيوريخ لبناء العلاقات الشخصية والمهنية التي ستمثل ركيزةً أساسيةً لمخطط تطوير المواهب.

وأوضح رئيس برنامج الأداء العالي في FIFA أولف شوت "أقمنا مسبقاً العديد من الندوات عبر الإنترنت للتحدث عن جميع الشؤون التنظيمية، لكي نتمكّن من توجيه جل تركيزنا على الأحداث الجارية على أرض الملعب هذا الأسبوع. لأن هذا هو المكان الذي يجب أن يشهد إلهام مدربي اكتشاف المواهب للاعبين الموهوبين من جانب، والمدربين الآخرين الذين يعملون معهم من جانب آخر، ومن ثم عليهم استخدام الأكاديمية في الدولة المعيّن إليها كوسيلة [لتطبيق] ما نريد تحقيقه." وقد شارك فينغر في تقديم حوار بعنوان "اللعبة الحديثة واللاعب المستقبلي"، وتناولت ورشة العمل نقاش جوانب أخرى كثيرة منها أعمال الصون ومراقبة اللاعبين والتناوب بينهم وجلسات التدريب العملية، فضلاً عن مبادئ تطوير اللاعبين المتميزين. ويتمثل الهدف الأساسي في ضمان تطبيق منهجية وفلسفة موحدة فيما يتعلق بالتدريب في كل أكاديميات مخطط تطوير المواهب.

مخطط تطوير المواهب لـFIFA | ورشة عمل لتدريب المواهب في مقر FIFA Previous 01 / 40 Arsène Wenger speaks during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 02 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 03 / 40 Coaching session during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 04 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 05 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 06 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 07 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 08 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 09 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 10 / 40 Arsène Wenger speaks during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 11 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 12 / 40 A group photo during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 13 / 40 Coaching session during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 14 / 40 Coaching session during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 15 / 40 Coaching session during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 16 / 40 Coaching session during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 17 / 40 Coaching session during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 18 / 40 Football match during the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 19 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 20 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 21 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 22 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 23 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 24 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 25 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 26 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 27 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 28 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 29 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 30 / 40 Arsène Wenger watches a training session at the FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 31 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 32 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 33 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 34 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 35 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 36 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 37 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 38 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 39 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA 40 / 40 FIFA Talent Coach Workshop at Home of FIFA Next

وقال مدرب اكتشاف المواهب المعيَّن للاتحاد البحريني لكرة القدم كونور مارلين "نحن نحرص على تطبيق مبادئ FIFA التي تتناول طرق العمل وطرق التدريب، لكن علينا كمدربين أن نعمل على تطويعها حسب بيئة الاتحاد العضو الذي نعمل معه. فنقطة البداية تختلف في كل دولة عن غيرها وفقاً لبعض الجوانب المتباينة مثل الفئات العمرية للأشخاص الذين تتعامل معهم وهكذا، وبالنسبة لي، كانت نقطة الانطلاق في البحرين هي خلق بيئة عالية الأداء ومحاولة مساعدة اللاعبين على فهم مستوى التدريب اللازم ليتمكنوا لاحقاً من المنافسة، وفق منهجية إيجاد اللاعبين ثم تدريبهم ثم تشجيعهم على المنافسة."