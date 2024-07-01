بطولة تاريخية في فانواتو بتمويل من برنامج FIFA Forward

يستضيف الملعب الجديد الممول من FIFA Forward في بورت فيلا أول بطولة كبرى

تم بناء المكان مع التركيز على الاستدامة وسهولة الوصول والقدرة على التكيف مع تغير المناخ

جماهير كبيرة تهتف لفانواتو طوال الطريق إلى النهائي القاري الأول

ربما تستحوذ بطولة كأس الأمم الأوروبية وبطولة كوبا أمريكا على اهتمام العديد من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي، لكن اللقب القاري الثالث تم إحرازه هذا الشهر بنفس القدر من الحماس. قد لا تحظى بطولة كأس أمم أوقيانوسيا لكرة القدم بالكثير من العناوين الرئيسية مثل البطولات القارية الأخرى، لكن مشجعي كرة القدم في فانواتو، الدولة المضيفة للبطولة، أثبتوا أنهم متحمسون مثل أي مشجعين في العالم. بعد مرور 51 عاماً على النسخة الأولى، يستضيف اتحاد فانواتو لكرة القدم (VFF) أخيراً نسخة كاملة من البطولة للمرة الأولى مع حشود كبيرة تملأ ملعب VFF Freshwater الجديد المتلألئ في بورت فيلا. استضافت جارتها الميلانيزية فيجي المجموعة الثانية في البطولة التي تضم سبع دول، حيث أقيمت مباريات خروج المغلوب في فانواتو. لقد تم تقديم هذه الفرصة التي طال انتظارها لفانواتو بدعم من FIFA. قام برنامج FIFA Forward بتمويل الملعب بمساعدة 4.15 مليون دولار أمريكي، وهو دعم مالي أتاح لفانواتو الفرصة لحدث مهم في تاريخ الرياضة في البلاد. وقد استفاد مشجعو كرة القدم المحليون من هذه المناسبة إلى أقصى حد، حيث ملأوا الملعب الذي يتسع لـ 6500 متفرج لجميع مباريات فانواتو الأربع.

توجّه ما يقارب 10 آلاف مشجع إلى ملعب المباراة الافتتاحية التي فاز فيها منتخب فانواتو على جزر سليمان 1-0، بينما احتشد آلاف آخرون في كل بقعة عشبية خارج الملعب لمجرد الاستمتاع بمشاهدة هذا اليوم التاريخي. إنه رقم رائع بالنظر إلى أنه يساوي حوالي واحد من كل 10 من سكان الجزيرة (إيفاتي) الذين حضروا إلى مباراة كرة القدم. ولا يقتصر الأمر على حجم المشجعين فحسب، بل إن البهجة والحماس الذي أظهره الحاضرون هو ما يميز كرة القدم في فانواتو. استضافة البطولة القارية هي الأحدث في سلسلة من التطورات التي تؤكد على النمو السريع الذي شهدته فانواتو مؤخراً. كان المنتخب الوطني واحدًا من ثلاثة منتخبات من دول المحيط الهادئ التي شاركت في النسخة الافتتاحية الأخيرة من سلسلة FIFA. أصبح براين كالتاك أول لاعب من جزر المحيط الهادئ يفوز ببطولة الدوري الأمريكي في عام 2023، وأثبت قائد المنتخب الوطني أن ذلك لم يكن صدفة بتكرار الإنجاز الشهر الماضي مع فريقه سنترال كوست مارينرز. تم تغيير اسم أكاديمية تيوما إلى أكاديمية براين كالتاك العام الماضي خلال زيارة رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى الأكاديمية التي يأمل اتحاد جزر المحيط الهادئ أن تخرّج مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يسيرون على خطى كالتاك.

واعتبر لامبرت مالتوك، رئيس الاتحاد، إن امتلاك المنشأة الجديدة لم يكن حلماً طال انتظاره فحسب، بل يعني أن اتحاد كرة القدم لن يخسر أموالاً بعد الآن في دفع الإيجار. وقال مالتوك، وهو عضو مجلس FIFA والرئيس الحالي للاتحاد "أنا سعيد حقاً بنتيجة الملعب، إنه أمر جيد حقاً. الناس سعداء حقاً عندما يأتون ويشاهدون المنافسات هناك." وأضاف "الحضور الجماهيري كان جيداً حقاً. في الواقع، نحن لا نملك مساحة كافية لاستيعاب الجماهير. ولكن يمكننا الآن أن نقول إننا نمتلك ملعباً ولدينا إمكانات كبيرة جداً لزيادة الإيرادات المحلية للمساعدة في الحفاظ على برنامجنا التنموي."

ملعب المياه العذبة في بورت فيلا في فانواتو خلال كأس أمم أوقيانوسيا 2024 Previous 01 / 08 OFC Men's Nations Cup 2024 02 / 08 Freshwater Stadium, Port Vila, Vanuatu, during the 2024 OFC Nations Cup 03 / 08 Freshwater Stadium, Port Vila, Vanuatu, during the 2024 OFC Nations Cup 04 / 08 Freshwater Stadium, Port Vila, Vanuatu, during the 2024 OFC Nations Cup 05 / 08 Freshwater Stadium, Port Vila, Vanuatu, during the 2024 OFC Nations Cup 06 / 08 Freshwater Stadium, Port Vila, Vanuatu, during the 2024 OFC Nations Cup 07 / 08 Freshwater Stadium, Port Vila, Vanuatu, during the 2024 OFC Nations Cup 08 / 08 Freshwater Stadium, Port Vila, Vanuatu, during the 2024 OFC Nations Cup Next

شمل نطاق الأعمال 1,500 مقعد مغطى وملعباً مغطى بالعشب الطبيعي ومساحات مكتبية وأضواء كاشفة ومساحات للمؤتمرات ومواقف للسيارات وغرفاً لتغيير الملابس ومساحات للمنافسات وموقفاً للسيارات، بينما توجد خطط مستقبلية لتوسيع الطاقة الاستيعابية وتطوير صالة للألعاب الرياضية لتحقيق المزيد من الإيرادات. تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير مع مراعاة الاستدامة وسهولة الوصول والمرونة في مواجهة التغير المناخي في التصميم. هذا الأخير مهم بشكل خاص في منطقة المحيط الهادئ وكان محور التركيز في ورشة عمل FIFA الأخيرة لصيانة البنية التحتية والمرافق في بابوا غينيا الجديدة.

وقال مالتوك “نحن معرضون للكوارث الطبيعية كل عام، ولهذا السبب صممنا ملاعبنا لتكون قادرة على الصمود. البنية التحتية مصممة بشكل جيد جداً لمواجهة الأعاصير. لدينا أيضاً طاقة شمسية. ولدينا بئر تحت الأرض، وإذا كان هناك أي موسم جفاف، فهذا يكفي للحفاظ على صيانة العشب على مدار العام."

وأضاف "إنه واحد من أوائل المشاريع الشاملة حقاً. إنه صغير، ولكنه شامل ويلبي جميع أشكال احتياجات المشجعين. إنه مكان نموذجي. أنا متأكد من أن هذا المفهوم للملعب سيتم استنساخه الآن في أماكن أخرى في أوقيانوسيا. نحن سعداء حقاً بما يفعله FIFA من أجلنا."

احتلت فانواتو المركز الثاني بعد خسارتها 3-0 أمام نيوزيلندا في النهائي. لكن الظهور في المباراة الفاصلة كان إنجازًا جديدًا آخر لفانواتو التي لم يسبق لها أن تأهلت إلى ما بعد الدور نصف النهائي من قبل.

ستحظى فانواتو بفرصة أخرى لاستعراض منشآتها الجديدة مع اقتراب تصفيات كأس العالم 2026 FIFA™ في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى تنظيم تصفياتكأس العالم للرجال تحت 19 سنة. ومن اللافت للنظر أنها ستكون أول تصفيات كأس العالم على أرضهم منذ عام 2008 - وهو منتج ثانوي إيجابي آخر للمنشأة الجديدة.