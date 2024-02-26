مجتمع كرة القدم في لاوس يستفيد من مركز تدريب بأكمله

تم الانتهاء من مركز تدريب Champi-Champa LFF الموسع KM16

ستستفيد المنتخبات الوطنية وكرة القدم للرجال والسيدات والأندية الشعبية من المركز

تم استخدام أموال FIFA Forward في بناء المجمع

تلقى مستقبل تطوير كرة القدم في لاوس دفعة هائلة مع اكتمال توسعة مركز تدريب Champi-Champa LFF KM16.

وتم بناء هذا التوسع بمساعدة تمويل FIFA Forward، وهو يكمل رؤية بدأت في عام 2015 لتوفير بيئة عالمية المستوى لتطوير اللاعبين، والترويج لكرة القدم على المستوى الوطني والإقليمي، ودعم أندية كرة القدم المحلية بمرافق تدريب إضافية.

وبمساعدة برنامج FIFA Forward - الذي يزود الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً بالتمويل لمشاريع مخصصة تتعلق بكرة القدم - تمكن اتحاد لاوس لكرة القدم (LFF) من إجراء تحسينات مطردة في العديد من جوانب مجتمع كرة القدم.

يبلغ عدد سكان لاوس أقل من ثمانية ملايين نسمة، وباعتبارها الدولة غير الساحلية الوحيدة في جنوب شرق آسيا، تواجه لاوس تحديات فريدة في توفير البنية التحتية التي تلبي احتياجات المنتخبات الوطنية وكرة القدم للرجال والسيدات وتنمية الشباب وتنمية القاعدة الشعبية للعبة.

ومن خلال مركز تدريب Champi-Champa LFF KM16، أصبح لدى اتحاد لاوس لكرة القدم الآن منشأة تلبي احتياجات الرياضة على جميع المستويات مع توفير منصة لبناء القدرات في المستقبل.

وقال كيني جان ماري: "لقد قدم اتحاد لاوس لكرة القدم التزاماً صادقاً وطويل الأمد لتطوير كرة القدم من خلال استثمار أموال FIFA لتطوير مركز تدريب وطني مجهز بالملاعب".

يقول رئيس الاتحادات الأعضاء في FIFA قبل أن يضيف "يسعدنا أن نكون قادرين على دعم هذا الالتزام. لقد عملنا معًا لخلق مشهد جديد لكرة القدم في البلاد، مما يمنح عددًا أكبر من الأولاد والبنات فرصة المشاركة في اللعبة الجميلة أكثر من أي وقت مضى."

كانت التوسعة التي تم الانتهاء منها مؤخرًا هي المرحلة الثالثة من مشروع KM16 مع مرافق إضافية بما في ذلك الملاعب الجديدة وقاعة رياضية وموقف للسيارات وملعبين طبيعيين بالحجم الكامل باستخدام أموال برنامج FIFA Forward 1.0. و2.0. تقع المنشأة داخل مجمع الاستاد الوطني KM16، وتتمتع بموقع فريد لتلبية احتياجات جميع مستويات كرة القدم في لاوس، من الأندية الشعبية إلى المنتخبات الوطنية للشباب والأكابر.

وقال فيفيت سيهاشاكر، رئيس اتحاد لاوس لكرة القدم: "بالنيابة عن مجتمع كرة القدم في لاوس بأكمله، أشعر بالامتنان العميق لـ FIFA على الدعم المستمر لاتحادنا في جهوده لرفع مستوى البنية التحتية لكرة القدم في لاوس". "سيوفر مركز التدريب هذا مرافق أفضل لتدريب لاعبي المنتخبات الوطنية من الرجال والنساء على جميع المستويات، حيث سيعزز مستوى أدائهم ويكون مركزًا للأجيال القادمة من لاعبي كرة القدم اللاوسيين القادمين."

افتتاح مركز تدريب Champi-Champa LFF في فينتيان، لاوس Previous 01 / 06 Inauguration of the Champi-Champa LFF Training Centre 02 / 06 Inauguration of the Champi-Champa LFF Training Centre 03 / 06 Inauguration of the Champi-Champa LFF Training Centre 04 / 06 Inauguration of the Champi-Champa LFF Training Centre 05 / 06 Inauguration of the Champi-Champa LFF Training Centre 06 / 06 Inauguration of the Champi-Champa LFF Training Centre Next

إلى جانب السيد سيهاشاكر، رحبت نائبة رئيس اتحاد لاوس لكرة القدم وعضو مجلس FIFA كانيا كيوماني بكيني جان ماري بوفد FIFA في لاوس لافتتاح المركز ومناقشة مشاريع FIFA Forward المستقبلية.

وقالت السيدة كيوماني: "نحن ممتنون لـ FIFA على هذا الدعم المذهل ولالتزامهم بتطوير كرة القدم على جميع المستويات". "هنا أكملنا مشروع توسعة أصبح الآن بمثابة مساحة متعددة الوظائف، حيث يمكننا القيام بالكثير من تدريب المنتخب الوطني إلى البرامج الشعبية المحلية، وأنشطة كرة القدم الممتعة للمواهب الشابة في نهاية كل أسبوع."