اتحاد لاو لكرة القدم

اتحاد لاو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.laoff.org.la

العنوان

LFF Headquarter,

Ban Houayhong,

Chanthabuly District PO BOX 1800,

P.O. Box 1800,

VIENTIANE CAPITAL

Laos

طرق التواصل

الهاتف: +856-30/526 6415

البريد الإلكتروني:contact@laoff.org.la

فاكس: +856-21/560 820

التنظيم

President

Viphet SIHACHAKR

Vice President

Kanya KEOMANY

Khamphay PASEUTH

Khampheng VONGKHANTY

Pasatxay PHILAPHANDETH

Acting General Secretary

Chanthavong SIRIMANOTHAM

Treasurer

Khamwaen CHINDAVONG

Media And Communication Manager

Anoulack CHANTHAVISOUK

Technical Director

Varadaraju SUNDRAMOORTHY

National Coach Men

Phonethip SENGMANY

National Coach Women

Mohammad ZAILANI

Chairperson of the Referees Committee

Khampheng VONGKHANTY

Head/Director of the Referees Department

Xaypaseuth PHONGSANIT

Referee Coordinator

Xaypaseuth PHONGSANIT

Futsal Coordinator

Sysaveuy SAYSANASY

تصنيف لاوس

تصنيف منتخب لاوس للرجال
تصنيف منتخب لاوس للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
187
ماكاو
ماكاو
ماكاو
896.62
188
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
890.97
189
لاوس
لاوس
لاوس
889.62
190
منغوليا
منغوليا
منغوليا
889.16
191
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
888.94

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
91
كوسوفو
كوسوفو
كوسوفو
1227.49
92
كوبا
كوبا
كوبا
1222.42
93
لاوس
لاوس
لاوس
1217.34
94
مصر
مصر
مصر
1217.29
95
بلغاريا
بلغاريا
بلغاريا
1217.29

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد لاو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد لاو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

VIENTIANE, LAOS - FEBRUARY 24: Inauguration of the Champi-Champa LFF Training Centre on February 24, 2024 in Vientiane, Laos. (Photo by Courtesy of LFF)
المنظمة
مجتمع كرة القدم في لاوس يستفيد من مركز تدريب بأكمله
٢٦ فبراير ٢٠٢٤
VIENTIANE, LAOS - DECEMBER 12: A general view during Lao Women's League 2023. (Photo: Courtesy)
كرة القدم للسيدات
البرنامج التجريبي للدوري النسائي يهيئ لاوس للتنمية على المدى الطويل
١٨ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 15: A group photo during the ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA on November 15, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Afriadi Hikmal - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مباحثات مثمرة لتجديد مذكرة التفاهم وتعزيز التعاون بين آسيان وFIFA
١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
FIFA Regional Director Asia & Oceania Sanjeevan Balasingam and Dr. Niwat Limsuknirun, Chair of SOMS-14
المنظمة
توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
أخبار متعلّقة
HO CHI MINH CITY, VIETNAM - MARCH 28: A group photo during the FIFA Forward 3.0 Workshop for ASEAN Member Associations on March 28, 2023 in Ho Chi Minh City, Vietnam. (Photo by Minh Hoang – FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA Forward
اجتماع أعضاء اتحاد الآسيان في فيتنام لورشة عمل برنامج FIFA Forward
FIFA Football for Schools Regional Workshop - All participants group photo
المنظمة
منطقة جنوب شرق آسيا تحتل الأولوية في إطلاق برنامج كرة القدم من أجل المدارس
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 27: FIFA President Gianni Infantino during a meeting with Lao Football Federation General Secretary and FIFA Council Member Kanya Keomany at FIFA Paris Office on February 27, 2023 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يلتقي بالأمين العام لاتحاد لاوس لكرة القدم والعضو الجديد بمجلس FIFA
hdveru8r5weyv5ikgzkr.jpg
البطولات
تأهلٌ تاريخي لمنغوليا مع أربعة منتخبات
mwozvi8kpzocbojo8qvg.jpg
البطولات
عوامل حاسمة ببداية المشوار الآسيوي
iifmocag8joyc2qyw52z.jpg
البطولات
الطريق إلى قطر 2022: لمحة عن المتنافسين في الدور الأول من التصفيات الآسيوية