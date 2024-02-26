اتحاد لاو لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.laoff.org.la
العنوان
LFF Headquarter,
Ban Houayhong,
Chanthabuly District PO BOX 1800,
P.O. Box 1800,
VIENTIANE CAPITAL
Laos
طرق التواصل
الهاتف: +856-30/526 6415
البريد الإلكتروني:contact@laoff.org.la
فاكس: +856-21/560 820
President
Viphet SIHACHAKR
Vice President
Kanya KEOMANY
Khamphay PASEUTH
Khampheng VONGKHANTY
Pasatxay PHILAPHANDETH
Acting General Secretary
Chanthavong SIRIMANOTHAM
Treasurer
Khamwaen CHINDAVONG
Media And Communication Manager
Anoulack CHANTHAVISOUK
Technical Director
Varadaraju SUNDRAMOORTHY
National Coach Men
Phonethip SENGMANY
National Coach Women
Mohammad ZAILANI
Chairperson of the Referees Committee
Khampheng VONGKHANTY
Head/Director of the Referees Department
Xaypaseuth PHONGSANIT
Referee Coordinator
Xaypaseuth PHONGSANIT
Futsal Coordinator
Sysaveuy SAYSANASY
تصنيف لاوس
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
187
ماكاو
ماكاو
896.62
188
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
890.97
189
لاوس
لاوس
889.62
190
منغوليا
منغوليا
889.16
191
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
888.94
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
91
كوسوفو
كوسوفو
1227.49
92
كوبا
كوبا
1222.42
93
لاوس
لاوس
1217.34
94
مصر
مصر
1217.29
95
بلغاريا
بلغاريا
1217.29
١٥ مارس ٢٠٢٤
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