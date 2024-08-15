دفعة كبيرة لكرة القدم في غوام بفضل مؤسسة FIFA وبرنامج FIFA Forward

موّلت مؤسسة FIFA تجديد مركز التدريب الوطني الذي تضرّر بشكل كبير من إعصار ضرب البلاد عام 2023

بفضل نظام الطاقة الشمسية الجديد، سيكون المركز متاحاً للاستخدام على مدار الساعة

وُضع حجر الأساسي لمشروع طموح في منطقة هاغات بفضل دعم بمبلغ 5.2 مليون دولار من برنامج FIFA Forward

عملت مؤسسة FIFA خلال الفترة الأخيرة على مساعدة كرة القدم في غوام للنهوض مجدداً بعد الإعصار المدمر الذي ضربها، أما برنامج FIFA Forward التنموي فيُوفِّر دعماً لضمان مستقبل زاهر للعبة الجميلة على هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ.

بسبب إعصار موار - الذي كان أقوى إعصار استوائي في العالم سنة 2023 - والذي ضرب غوام في مايو/أيار العام الماضي، تضرّرت البنية التحتية بشكل كبير، وانقطعت الكهرباء وإمدادات المياه عن الكثير من الأشخاص لعدة أشهر. ولم تسلم المنشآت الكروية من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي ألحقت دماراً واسع النطاق بالملاعب وأرضيات التباري. وبلغت القيمة الإجمالية للأضرار التي لحقت بمركز التدريب الوطني لوحده 3.5 مليون دولار أمريكي. إلا أن عواقب الإعصار هي أبعد من مجرد الضرر المادي الماثل للعيان.

وشرحت مدربة منتخب غوام للسيدات كريستين ثومبسون، التي كانت تضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة فريقها للمشارَكة في بطولة إقليمية "حالما ضرب الإعصار، أدت الأضرار التي لحقت بالمنشأة التدريبية وبجزيرتنا، إلى توقفنا بشكل كامل عن التدريب والتحضير. حتى أن بعض اللاعبات عدن إلى بيوتهن التي كانت خالية من إمدادات الطاقة والمياه، وحتى الاتصال بالإنترنت لم يكن متوافراً. كما أن بعض لاعباتنا كنّ يعانين على المستوى المهني، فبعضهن خسرن وظائفهن، أو لم تتوفر إمدادات الطاقة والمياه في مكان عملهن، لذا لم يتمكنّ من الاضطلاع بواجباتهن على أكمل وجه."

سرعان ما اتخذ FIFA قراراً بالمساعدة في جهود التعافي، وإعادة كرة القدم إلى مسارها الصحيح، وإفساح المجال أمام لاعبي ولاعبات كرة القدم للعودة إلى الملاعب. وبفضل ذلك الدعم، تمكّن اتحاد غوام لكرة القدم من تنظيم دوريين لفئة الشباب بين شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، واستضافة منتخب سنغافورة في إطار تصفيات كأس العالم FIFA 2026™. وكان رئيس FIFA جياني إنفانتينو قد زار غوام للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2023 لكي يُعاين بنفسه جهود التعافي التي اختُتمت بحفل تدشين نظام الطاقة الشمسية في مركز التدريب الوطني بعد ترميمه، وذلك بفضل حوالي 547 ألف دولار قدمتها مؤسسة FIFA. ومن شأن نظام الطاقة الشمسية أن يساعد على تقليل تكاليف الطاقة وانبعاثات الكربون من المركز، وهو ما يجعله أكثر فعالية من ناحية التكلفة وحلاً صديقاً للبيئة ومستداماً للمستقبل.

وقد حضر حفل التدشين مدير تطوير الاتحادات الوطنية لدى FIFA سي جيه تشين جون، ورئيسة المجلس التشريعي في غوام تيريز تيرلاجي، وعضو اللجنة التنفيذية في اتحاد غوام لكرة القدم دوين بال، ونائبة رئيسة المجلس التشريعي في غوام تينا مونا-بارنيس، وشخصيات أخرى. وبهذه المناسبة صرّحت رئيسة إدارة مؤسسة FIFA ماريانا بانوس "مؤسسة FIFA ممتنة لفرصة مساعدة غوام على إعادة تشييد بنيتها التحتية الكروية من خلال برنامج التعافي لمؤسسة FIFA." وأضافت "عملنا بشكل دؤوب مع اتحاد غوام لكرة القدم على مدى سنة كاملة، بحيث حققنا تقدماً أولاً مع إطلاق دوريات فئة الشباب، ومن ثم وصلنا سريعاً إلى تمكين غوام من استضافة مباراة في تصفيات كأس العالم بعد أشهر قليلة من الضرر واسع النطاق التي تسبب به الإعصار موار."

وبينما يتم حالياً تخطي مصاعب الماضي، فإن تحديات المستقبل لا تزال ماثلة. وضمن احتفالية رمزية، وُضع حجر الأساس لتشييد المجمَّع الرياضي الجنوبي الذي يحمل اسم الرئيس السابق للمجلس التشريعي فينسنت بانجلينان، وذلك في منطقة هاغات جنوب الجزيرة،

وستضمّ هذه المنشأة الحديثة أرضيتي تدريب بالمساحة الكاملة وبعشب اصطناعي. وقد تحوّل هذا من مخطط نظري إلى مشروع على أرض الملعب بفضل تلقي اتحاد غوام لكرة القدم 5.2 مليون دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward، الذي يموّل المشاريع الكروية التنموية للاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء منذ عام 2016.

وعن ذلك، قال الأمين العام لاتحاد غوام لكرة القدم جوزيف سيبيدا "يُمثل تطوير المنشآت عاملاً جوهرياً في تنمية كرة القدم، فمن دون توافر مَرافق جيدة، لن تتطور الرياضة. ومن المهم للغاية بالنسبة للاتحاد الوطني توفير منشآت تفتح الفرص أمام أهل غوام." وأضاف قدّم FIFA دعمه الكامل لغوام، ونحن سعداء بأننا نمضي نحو تشييد مَرافق في جنوب الجزيرة لتوفير منشأة عالمية المستوى لتطوير فئة الشباب والبالغين في جنوب غوام."

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ومنذ إطلاق مبادرة Football for Schools من FIFA في غوام عام 2022، ستكون المنشأة الجديدة بمثابة وجهة لأكثر من 12 مدرسة في القرى الموجودة جنوب الجزيرة، وكذلك مقراً للأندية في تلك المنطقة.

كما ستعزّز قدرة اتحاد غوام لكرة القدم على بناء القدرات في مجالي التدريب والتحكيم، بالإضافة لكون ذلك منسجم تماماً مع الخطة الاستراتيجية للاتحاد والممتدة لأربع سنوات والتي تركز على خمسة محاور: رفع مستوى المشارَكة، وتطوير الأندية ومنح التراخيص لها، والتعليم والتنمية، وتطوير مستوى التنافس، والمنتخب الوطني. ومن المتوقع انتهاء المرحلة الأولى من عملية البناء خلال عام من الآن.