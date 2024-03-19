اتحاد غوام لكرة القدم

اتحاد غوام لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.guamfa.com

العنوان

P.O. Box 20008,

96921 BARRIGADA

Guam

طرق التواصل

الهاتف: +1-671/637 4321

البريد الإلكتروني:info@theguamfa.com

فاكس: +1-671/637 4323

التنظيم

President

Valentino SAN GIL

Vice President

George LAI

General Secretary

Joseph F. CEPEDA

Treasurer

JANG Eun Sung

Media And Communication Manager

Jill ESPIRITU

Technical Director

Ross AWA

National Coach Men

Ross AWA

National Coach Women

Kirstin THOMPSON

Chairperson of the Referees Committee

Joseph ROBERTO

Head/Director of the Referees Department

George STEWART

Referee Coordinator

George STEWART

Futsal Coordinator

Fred ALIG

تصنيف غوام

تصنيف منتخب غوام للرجال
تصنيف منتخب غوام للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
203
ليختنشتاين
ليختنشتاين
ليختنشتاين
833.01
204
سريلانكا
سريلانكا
سريلانكا
822.03
205
غوام
غوام
غوام
821.91
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
807.57

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
99
إستونيا
إستونيا
إستونيا
1209.43
100
نيبال
نيبال
نيبال
1208.42
101
غوام
غوام
غوام
1206.27
102
كازاخستان
كازاخستان
كازاخستان
1205.07
103
لتوانيا
لتوانيا
لتوانيا
1204.42

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد غوام لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غوام لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
BARRIGADA, GUAM - DECEMBER 03: A group photo during the FIFA President Gianni Infantino visit to Guam at Guam Football Association Headquarters on December 03, 2023 in Barrigada, Guam. (Photo by Jacques Masangkay/FIFA)
الرئيس
إنفانتينو يُشيد بتطور كرة القدم في غوام بأول زيارة له إلى البلاد
٣ ديسمبر ٢٠٢٣
BELIZE CITY, BELIZE - AUGUST 17: FIFA Technical Consultant Juan Pablo Ángel poses with attendees for a group photo during Football for Schools at Princess Ramada Hotel on August 17, 2022 in Belize City, Belize. (Photo by Ivan Valencia/FIFA)
المنظمة
2022، عام من التعلم مع Football for Schools
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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البطولات
سوريا تقترب من التأهل ونتائج متباينة للمتصدّرين
١٩ نوفمبر ٢٠١٩
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