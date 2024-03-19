اتحاد غوام لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.guamfa.com
العنوان
P.O. Box 20008,
96921 BARRIGADA
Guam
طرق التواصل
الهاتف: +1-671/637 4321
البريد الإلكتروني:info@theguamfa.com
فاكس: +1-671/637 4323
التنظيم
President
Valentino SAN GIL
Vice President
George LAI
General Secretary
Joseph F. CEPEDA
Treasurer
JANG Eun Sung
Media And Communication Manager
Jill ESPIRITU
Technical Director
Ross AWA
National Coach Men
Ross AWA
National Coach Women
Kirstin THOMPSON
Chairperson of the Referees Committee
Joseph ROBERTO
Head/Director of the Referees Department
George STEWART
Referee Coordinator
George STEWART
Futsal Coordinator
Fred ALIG
تصنيف غوام
تصنيف منتخب غوام للرجال
تصنيف منتخب غوام للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
203
ليختنشتاين
ليختنشتاين
833.01
204
سريلانكا
سريلانكا
822.03
205
غوام
غوام
821.91
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
807.57
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
99
إستونيا
إستونيا
1209.43
100
نيبال
نيبال
1208.42
101
غوام
غوام
1206.27
102
كازاخستان
كازاخستان
1205.07
103
لتوانيا
لتوانيا
1204.42
١٥ مارس ٢٠٢٤
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