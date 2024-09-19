النصر والتاريخ والأمل لسان مارينو

سان مارينو تغلبت على ليختنشتاين 1-0 في 5 سبتمبر محققة انتصاراً تاريخياً

أنهى منتخب سان مارينو الآن سلسلة من 140 مباراة دون أي انتصار

فوز واعد للفريق الذي يحتل المركز الأخير في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola

”ليس من السهل كبح جماح مشاعرك، ما زلت أشعر بأنني في قمة العالم“. كانت هذه كلمات لاعب خط وسط فريق سامارينيزي، نيكو سنسولي. تحدث إلى FIFA عقب الفوز 1-0 على ليختنشتاين في دوري الأمم الأوروبية في 5 سبتمبر. كان سنسولي صاحب الهدف الوحيد في المباراة. وهذه الكلمات تلخص كل شيء.

يضع هذا الفوز أخيرًا نهاية لسلسلة من 140 مباراة دون فوز. في الواقع، إنه الفوز الأول للأزرق والأبيض منذ 20 عاماً منذ أن فازوا على نفس الخصم بنفس النتيجة في أبريل 2004. هذه السلسلة السيئة من النتائج كانت لها انعكاسات مؤسفة على التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola، مما جعلهم يتذيلون الترتيب لسنوات عديدة.

ومع ذلك، لم يمكّن منتخب سان مارينو من الارتقاء أي مركز في تصنيف FIFA لشهر سبتمبر/أيلول: حيث ظل في المركز 210 عالميًا رغم جمعه 6.41 نقطة. لكن الفوز على ليختنشتاين كان كافيًا لجلب السعادة لأمة بأكملها، وجعل سنسولي بطلها الوطني.

”الكثير من اللاعبين الأكثر خبرة في الفريق كانوا يحلمون بهذه اللحظة منذ سنوات عديدة"، يوضح لاعب الوسط. ”البعض منهم يقترب من نهاية مسيرته، وتحقيق شيء كهذا لا يمكن إلا أن يجلب لهم السعادة والفرح. لهذا السبب أنا متحمس للغاية. نحن جميعًا نستحق أن نكون جزءًا من هذه اللحظة“.

بالطبع، يجب أن يعود الفضل أولاً إلى اللاعبين والطاقم الفني، لكن ”الجميع“ الذي ذكره سنسولي قد يمتد إلى أبعد من ذلك بقليل، خاصة في ضوء الجهود التي يبذلها اتحاد سان مارينو لكرة القدم لتطوير هذه الرياضة. وتعد أكاديمية كرة القدم التي يديرها الاتحاد - والتي تخرج منها سنسولي نفسه - أفضل مثال على ذلك.

“لقد بدأنا بالفعل في رؤية نتائج إيجابية"، يشرح سنسولي، الذي لم يكن قد ولد حتى عندما فاز سان مارينو في مباراته الأخيرة. وينطبق الأمر نفسه على اللاعبين الدوليين الواعدين نيكولاس جياكوبيتي، 18 عامًا، وماتيو فالي كاسادي، 19 عامًا، وتوماسو بينفينوتي، 18 عامًا، وجميعهم خريجو مركز التدريب هذا. من الواضح أن مركز FSGC قد نفخ روحًا جديدة في المنتخب الوطني من خلال تطوير الشباب. الأمر نفسه ينطبق على منشآتهم.

تم تحديث ملعب دي أكوافيفا الذي يضم الآن ملعبًا صناعيًا وغرفًا لتغيير الملابس ومدرجًا مغطى يتسع لـ480 مقعدًا وصالة تتسع لـ1000 مقعد. وهناك مواقع أخرى - في مونتيجاردينو وفايتانو - تخضع حاليًا لأعمال التطوير، وسيتم تزويدها أيضًا بالعشب الصناعي في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق خطة البنية التحتية لملعب سان مارينو، بما في ذلك تجديد غرف تغيير الملابس والمدرجات. هذه كلها مشاريع يقودها FIFA ويدعمها برنامج FIFA Forward.