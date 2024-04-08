كرة القدم تتقدم بوتيرة سريعة في إندونيسيا

في الإصدار الأخير من التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola، كانت إندونيسيا هي الأكثر تقدماً من حيث النقاط والمراكز

يلعب برنامج FIFA Forward ومخطط تطوير المواهب أدواراً رئيسية في هذا التقدم

هدف المنتخب الوطني على المدى الطويل هو التأهل لكأس العالم FIFA

كانت الأشهر الستة الماضية مزدحمة بشكل خاص بكرة القدم الإندونيسية. في الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023، استضافت البلاد بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™، وفي الإصدار الأخير من التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola الذي نشر يوم الخميس، كانت إندونيسيا هي الأعلى تقدماً من حيث النقاط والمراكز.، إنها فترة تطورت فيها كرة القدم في البلاد والاتحاد الإندونيسي لكرة القدم (PSSI) بشكل كبير بدعم من FIFA.

"كان لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي استضافتها إندونيسيا العام الماضي تأثيراً عميقاً على تطوير كرة القدم في البلاد، لا سيما في البنية التحتية والإرث. لقد وفرت البطولة منصة للمواهب الشابة لعرض مهاراتهم على المسرح العالمي، وعززت تطوير اللاعبين، وهو أمر حاسم لنموهم"، يقول رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم لـ inside FIFA. "بحضور ملحوظ بلغ 437 ألف متفرجاً، أثارت البطولة اهتمامًا متزايدًا ومشاركة بكرة القدم بين الشباب الإندونيسي، مما أرسى أساسًا قويًا للنمو المستمر لهذه الرياضة".

وانعكس هذا النمو أيضًا في التصنيف الأخير، حيث صعدت إندونيسيا إلى أعلى المستويات في النقاط والمراكز، مما يؤكد التحسن المستمر الذي يحدث منذ عام 2021 ويجعلها أقرب إلى هدف اقتحام المراكز المائة الأولى. وقال الاتحاد الإندونيسي "التحسن الكبير الذي حققته إندونيسيا في التصنيف الأخير لـ FIFA هو شهادة على الجهود الجماعية والتقدم المحرز في تطوير كرة القدم. يمكن للأمة أن تفخر بهذا الإنجاز، مما يشير إلى أن خطوات يتم اتخاذها في الاتجاه الصحيح".

وأضاف رئيس PSSI إريك توهير: “على المدى القصير، هدفنا هو أن نحتل المرتبة الأولى بين أفضل 100 منتخب في العالم. إذا واصلنا بناء منتخباتنا الوطنية بدءًا من فئة الشباب، فإن هدفنا على المدى الطويل هو أن نتأهل إندونيسيا لكأس العالم ليس كمضيف، بل كمشارك."

هدفنا على المدى القصير هو أن نكون من بين أفضل 100 فريق في العالم. إذا واصلنا العمل على تحسين منتخباتنا الوطنية بدءاً من فئات الشباب فما فوق، فإن الهدف على المدى الطويل سيكون التأهل لكأس العالم FIFA - ليس كمضيفين ولكن كمشاركين. إريك ثهير رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم

دعم برنامج FIFA Forward

لعب FIFA وبرنامج FIFA Forward دوراً حاسماً في هذا التطور داخل وخارج الملعب: "لقد دعموا بنشاط الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم للارتقاء بكرة القدم على المستويين الوطني والشبابي من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية، وتشجيع كرة القدم للسيدات التنمية الشعبية." يقول رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم (PSSI) ويتضمن هذا الدعم إنشاء مركز تدريب متطور في العاصمة الجديدة لإندونيسيا حيث بلغت مساهمة FIFA المستقبلية 5.65 مليون دولار أمريكي فضلاً عن التمويل الحكومي. "يتجلى أحد أهم أوجه التعاون بين الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم وFIFA Forward للمشروع الخاص من خلال إنشاء مركز تدريب على أحدث طراز في العاصمة الجديدة لإندونيسيا. يمثل مركز التدريب هذا علامة فارقة تاريخية لأنه سيكون كذلك أول مركز تدريب وطني على الإطلاق في البلاد، ومن المقرر انتهاء الأشغال بحلول شهر يونيو/حزيران، ومن المتوقع أن يؤدي تطوير مركز التدريب هذا من خلال FIFA Forward إلى إحداث ثورة في كرة القدم في إندونيسيا." "على مدى العام أو العامين المقبلين، من المقرر أن يضم المرفق ما مجموعه ثمانية ملاعب، مجهزة بمرافق من الدرجة الأولى مصممة لدعم كرة القدم على جميع المستويات. ويمثل هذا المسعى الطموح خطوة كبيرة نحو تعزيز التميز في كرة القدم في إندونيسيا، وهو أمر واعد يساعد على الارتقاء بالمشهد الكروي في البلاد إلى آفاق جديدة". يوضح رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم.

ومن أهداف FIFA أيضاً هو مساعدة الاتحادات الأعضاء على تحقيق إمكاناتها الكاملة والتأكد من حصول جميع اللاعبين الموهوبين على فرصة التطور والاكتشاف. ولتحقيق هذه الغاية، يلعب مخطط FIFA لتنمية المواهب (TDS) دورًا رائدًا جنبًا إلى جنب مع الاتحد الإندونيسي لكرة القدم، أحد الاتحادات الأعضاء في FIFA التي لديها خطة لتنمية المواهب. وقال رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم "من خلال مشروع مخطط تطوير المواهب TDS الذي بدأ في عام 2022 في البلد، تم تحديد 34 مديرًا فنيًا إقليميًا جديدًا على الصعيد الوطني وتم تدريبهم للتركيز على القاعدة الشعبية وتنمية الشباب وتحديد المواهب وتطوير المدربين. هذا العام، يتحول التركيز إلى استدعاء هؤلاء المديرين وإعادة تدريبهم لفهم أفضل لبيئة اللاعبين الموهوبين وكيفية تطويرهم بشكل فعال داخل مناطقهم."

تعزيز كرة القدم على جميع المستويات