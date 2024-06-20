برنامج FIFA Forward "عامل رئيسي في بقاء كرة القدم الليبيرية"

تم إصدار تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للرجال

ليبيريا هي أكبر المتسلقين في مراتب في الشهر، بعد أن تقدمت بـ10 مراكز كاملة

"النجوم الوحيدة" من دون هزيمة في 2024

تم إصدار آخر تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للرجال حيث كانت ليبيريا أكبر الصاعدين في التحديث الأخير.

صعد المنتخب الأفريقي عشرة مراكز من المركز 152 إلى المركز 142 بعد بداية خالية من الهزائم في 2024، والتي تضمنت مباريات التأهل إلى كأس العالم 2026 FIFA™ وكأس الأمم الإفريقية 2025، والتي كان أبرزها التعادل مع ناميبيا، الفريق الذي كان متقدماً على ليبيريا في التصنيف بنحو 50 مركزاً.

وبهذا الارتقاء، تحتل ليبيريا أفضل مركز لها منذ سبع سنوات.

ويأتي هذا التحسن الملحوظ في أعقاب الاستثمار الكبير في كرة القدم من اتحاد ليبيريا وبرنامج FIFA Forward.

“وقال رئيس الاتحاد الليبيري لكرة القدم، مصطفى راجي، "بشكل عام نتقدم بالشكر والتقدير لمجلس FIFA على الدعم المستمر وبرامج FIFA Forward. كان هذا عاملاً رئيسياً في بقاء كرة القدم الليبيرية. نعتقد أنه مع هذا الدعم، ستستمر كرة القدم لدينا في التحسن لما فيه خير اللعبة".

شهد عام 2023 افتتاح مقر الاتحاد الليبيري لكرة القدم في العاصمة مونروفيا، حيث تم تمويل المشروع بالكامل من قبل برنامج FIFA Forward وبدعم من مكتب FIFA الإقليمي في داكار. المقر الجديد هو الأول من نوعه الذي يمتلكه الاتحاد الليبيري لكرة القدم وهو بمثابة مقر للمنتخبات الوطنية بالإضافة إلى توفير الخدمات الإدارية وبرامج الحكام وتدريب الإعلام الرياضي.

"لقد انعكس أثر ذلك على المشهد الكروي بأكمله، مما عزز بيئة أكثر ملاءمة لرعاية المواهب وتقديم الوظائف الإدارية الأساسية." يؤكد السيد مصطفى راجي قبل أن يضيف "لقد تمكنا من توفير الإيجار السنوي، وتجنبنا التكلفة الباهظة لاستئجار المرافق لاستضافة التدريبات".

جاء المقر الجديد بعد أن دعم تمويل برنامج FIFA Forward تجديد الاستاد الوطني الليبيري، استاد أنطوانيت توبمان، وكذلك استاد صامويل ك. دو المجاور.