FIFA يُعزِّز جهود نشر الاحتراف بأندية أفريقيا الجنوبية من خلال دورات تدريبية أساسية في مجال إدارة الأندية

شارك ما يزيد عن 150 من ممثلي الأندية والدوريات في وُرش العمل التي نظّمها FIFA بكل من زيمبابوي وزامبيا وليسوتو

ركّزت الجلسات على التخطيط الاستراتيجي والنمو التجاري والتسويق والتمويل وتراخيص الأندية

تُعزّز هذه المبادرة هدف FIFA المتمثل في بناء منظومات كروية أكثر قوة وتنافسية بمختلف أرجاء القارة الأفريقية

في إطار دوراته الأساسية في إدارة الأندية (النسخة الأفريقية الثانية)، نظّم FIFA ثلاث وُرش عمل بمختلف بلدان منطقة أفريقيا الجنوبية، مواصلاً بذلك مهمته المتمثلة في تعزيز إدارة أندية كرة القدم وحوكمتها بشتى أنحاء القارة.

وقد شهدت الجلسات التي عُقدت بكل من زيمبابوي (في 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول) وزامبيا (في 13 و14 أكتوبر/تشرين الأول) وليسوتو (في 15 و16 أكتوبر/تشرين الأول) حضور أكثر من 150 مشاركاً من الأندية والدوريات المحلية والاتحادات الأعضاء ذات الصلة، حيث تطرقت كل ورشة عمل للجوانب الرئيسية لإدارة كرة القدم الحديثة، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي، والتسويق، والتواصل والإعلام، والتطوير التجاري، والتمويل وتراخيص الأندية.

يُذكر أن وُرش العمل أُقيمت بالتعاون مع الاتحاد الوطني لكل بلد من البلدان الثلاثة ــ الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم والاتحاد الزامبي لكرة القدم واتحاد ليسوتو لكرة القدم، وقد شكلت فرصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى بين المسؤولين التنفيذيين في الأندية وإداريي الدوريات والاتحادات، علماً أن المناقشات والتمارين العملية القائمة على حالات وسيناريوهات حقيقية ساعدت بدورها المشاركين والمشارِكات على اكتساب مهارات جديدة من شأنها أن تساهم في النهوض بالهياكل الاحترافية لأنديتهم.

هذا وتندرج النسخة الأفريقية من برنامج FIFA لإدارة الأندية ونشر الاحتراف ضمن التزام FIFA بالنهوض بمعايير إدارة الأندية على نطاق واسع ودفع عجلة النمو المستدام في مختلف أنحاء أفريقيا. وفي هذا الصدد قالت أورنيلا ديزيريه بيليا، مديرة قسم FIFA المعني بالعلاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية: "إن هذه المبادرة توفر للمسؤولين التنفيذيين في الأندية ما يلزم من أدوات ومعارف لتعزيز الحوكمة والتخطيط للعمليات التشغيلية والأداء التجاري، وهي كلها أُسس ضرورية للنجاح على المدى الطويل".

وتأتي النسخة الأفريقية الثانية من دورات FIFA الأساسية في إدارة الأندية لتؤكد حرص FIFA على الاستثمار باستمرار في تطوير كرة القدم الاحترافية، مع المساعدة على بناء أندية أقوى ومنظومات كروية أكثر ترابطاً وتماسكاً في مختلف أنحاء القارة.

من جهته، قال جيلسون فرنانديز، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الاتحادات الوطنية الأعضاء: "إن كل منطقة في العالم تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لـ FIFA، ولا سيما منطقة كوسافا، حيث أظهرت الاتحادات الأعضاء التزاماً كبيراً بالنهوض بأنديتها وخلق فرص جديدة لها بعد سلسلة من المناقشات مع FIFA. فهذه هي رؤية رئيسنا، ونحن نعمل بجد، يداً في يد مع اتحاداتنا، لتمكين كل منطقة ومساعدة كرة القدم على النمو في كل مكان".