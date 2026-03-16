FIFA يعزّز إدارة الأندية وحوكمتها في الأمريكيّتين

قدّم FIFA ورش عمل FIFA Campus - الدورة الأساسية في إدارة الأندية في كلّ من بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان وكوستاريكا

شارك في ورش العمل كبار مسؤولي الأندية والاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA

تناولت المواضيع التخطيط والحوكمة الاستراتيجيين والمسائل المتعلقة بالعمليات وبالشؤون المالية

ختم FIFA مؤخراً سلسلة ورش عمل تهدف إلى تعزيز إدارة الأندية وحوكمتها في أمريكا الوسطى والكاريبي، سعى من خلالها إلى تمكين القادة في مجال كرة القدم من أجل اعتماد ممارسات الإدارة الحديثة والتعاون بفعالية مع أقرانهم والترويج للتطوّر الطويل الأمد في كرة قدم الأندية ومنظوماتها المحلية.

تشكّل ورش العمل التي أقيمت في كلّ من بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان وكوستاريكا على التوالي، جزءاً من نسخة FIFA Campus - الدورة الأساسية في إدارة الأندية المخصصة للأمريكيّتين، التي تُقدَّم ضمن إطار برنامج FIFA لنشر الاحتراف في الدوريات والأندية،

وقد شاركت فيها كوكبة من كبار المسؤولين من الاتحاد الوطني العضو الذي ينظّم شؤون اللعبة في البلاد/الإقليم، ومن الأندية المحلية. وفّرت هذه الحصص منصّة للمشاركين لمناقشة التحديات والفرص في إدارة كرة القدم الاحترافية، بحيث استكشف المشاركون مجموعة كبيرة من المواضيع مثل التخطيط والحوكمة الاستراتيجيين بالإضافة إلى مسائل تتعلق بالعمليات والشؤون المالية والتسويق والتواصل.

وفي هذا الإطار، قالت أورنيلا ديسيري بيلا، مديرة قسم FIFA المعني بعلاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية: "من خلال نسخة الأمريكيّتين من ورشة عمل FIFA Campus - الدورة الأساسية في إدارة الأندية وبرنامج FIFA لنشر الاحتراف في الدوريات والأندية، نمضي قُدماً في تعزيز الأساسات الاحترافية لكرة القدم في أمريكا الوسطى والكاريبي عبر تزويد الأندية والاتحادات الوطنية الأعضاء بالأدوات اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة وتطبيق أفضل الممارَسات".

تأتي ورش العمل في إطار التزام FIFA المتواصل الساعي إلى الترويج للنمو وتميّز الاحتراف في إدارة الأندية، إذ يسعى FIFA، من خلال تقديم إرشادات في مجال الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي وفعالية العملية إلى ضمان تزود الأندية والاتحادات الوطنية الأعضاء بالأدوات اللازمة لتعزيز التنافسية والشفافية والإدارة الرشيدة لمنظومات كرة القدم.