FIFA يعزّز كرة القدم للأندية في جزر الكاريبي عبر الدورات الأساسية في إدارة الأندية

تنظيم ورش عمل في أنغويلا، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا من أجل تحسين إدارة الأندية وتعزيز احترافيتها في جزر الكاريبي

شارك في ورش العمل أكثر من 100 ممثّل عن الأندية والاتحادات الوطنية الأعضاء، حيث جرى التركيز على الحوكمة والإدارة المالية والتسويق والامتياز العملي

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التزام FIFA تطوير منظومات مستدامة لكرة القدم وتحسين إدارتها في الأمريكيتين

نظّم FIFA ثلاث ورش عمل تكلّلت بالنجاح في جزر الكاريبي، كجزء من دوراته الأساسية في إدارة الأندية الهادفة إلى النهوض بالقدرات المهنية والعملية في المنطقة. استضافت كلّ من أنغويلا (6 أكتوبر/تشرين الأول)، وترينيداد وتوباغو (9-10 أكتوبر/تشرين الأول) وجامايكا (12-13 أكتوبر/تشرين الأول) هذه الدورات التي شارك فيها أكثر من 100 ممثّل عن الأندية المحلية واتحاداتها الوطنية الأعضاء، بالإضافة إلى مجموعة من مدراء البطولات في عدد من دول الكاريبي.

وقد ركّزت ورش العمل التي استضافها كل من اتحاد أنغويلا لكرة القدم واتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم والاتحاد الجامايكي لكرة القدم على بعض المواضيع الأساسية مثل الحوكمة والشؤون المالية والتسويق والتواصل والاستراتيجيات التجارية والتخطيط للعمليات، كما تضمّنت الحصّة في أنغويلا دراسة حالات وعرضاً عن نموذج فريق ويلينغتون فينكس. وفي هذا الإطار، قالت أورنيلا ديزيريه بيليا، مديرة قسم FIFA المعني بالعلاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية "عبر دورات FIFA الأساسية في إدارة الأندية، نواصل تعزيز الأُسس الاحترافية لكرة القدم من خلال دعم الأندية والدوريات وتزويدها بالأدوات المناسبة لتحقيق النمو المستدام."