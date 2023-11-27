كأس العالم FIFA 2026: الشرطة المجتمعية في خدمة الأمن

رجال الشرطة على اتصال مباشر مع المشجعين خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™
نهج شرطي مجتمعي يوازن بين الأمن والتواصل الإنساني
في بوسطن، تميزت الأجواء الاحتفالية بالحديث والتقاط الصور والتفاعل مع المشجعين. "هل يمكنني التقاط صورة معك؟" لم يعد هذا الطلب يُثير استغراب رجل الشرطة. ابتسم ابتسامة عريضة، ووضع ذراعه حول كتفي المشجع، واتخذ وضعية تصوير. من خلال صور السيلفي، وضحكاتهم العفوية، وأحاديثهم السريعة مع الزوار من جميع أنحاء العالم، يعيش رجال الشرطة أجواء بطولة كأس العالمFIFA 2026™ عن كثب، دون أن يغيب عنهم هدفهم الأساسي: ضمان الأمن في جميع المدن المضيفة الست عشرة للبطولة. في بوسطن، ماساتشوستس، كما في غيرها من المدن، لم تُفسد أي حوادث كبيرة الاحتفالات. يسود جو من البهجة، وسرعان ما انتشرت صور الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي. ليس بسبب أي اعتقالات عنيفة، ولكن لأن ضباط الشرطة أصبحوا مشاركين في الاحتفالات مثل حراسهم: يتلاعبون بالكرة وسط المشجعين الاسكتلنديين، ويتحدثون مع مشجع ياباني شاب، بل ويرقصون مع رواد المباراة من كابو فيردي.
“قال تايلر سوزا، ضابط شرطة في فوكسبورو: "العمل في بطولة كأس العالم هذه يختلف تمامًا عن أي حدث رياضي تقليدي. إن مقابلة مشجعين من جميع أنحاء العالم تجربة رائعة بكل معنى الكلمة. إنه أشبه بمزيج ثقافي فريد. كنت أتوقع أن يكونوا أكثر حماسًا! (يضحك) الهتافات رائعة. أنا أستمتع بهذه التجربة كثيرًا." وأضاف: "من الرائع رؤية الناس يرتدون التنانير الاسكتلندية التقليدية، وآخرين يرتدون سراويل ليدرهوزن... من الجميل أيضًا التعرف على ضباط شرطة من أقسام أخرى ودول أخرى. نتبادل الشارات والرموز من هذا القبيل. إنه لأمر مذهل."
في كل مباراة تُقام على ملعب بوسطن، حيث يحضر أكثر من 60 ألف متفرج، تنتشر قوة من مئات ضباط الشرطة حول الملعب، مدعومة بوحدات من ولاية ماساتشوستس ووكالات فيدرالية. يُعدّ الأمن أولوية، لكن التواصل مع الجمهور ضروري أيضًا. يؤكد سوزا: "من المهم بناء علاقات مع الناس. عليك فقط أن تتعرف عليهم. لكل شخص قصته وثقافته الخاصة. لذا من الجيد أن نعرف القليل عن كل شخص، مما يساعدنا على أداء عملنا على النحو الأمثل". هذا النهج ليس عشوائيًا بأي حال من الأحوال. إنه جزء لا يتجزأ من فلسفة قسم شرطة فوكسبورو، حيث يُنظر إلى الحوار مع الجمهور كأداة أساسية للحماية. بالنسبة لسوزا، فإن تبادل بضع كلمات والتقاط صورة تذكارية هو ببساطة جزء من العمل. "هذا ما نفعله. هذه هي الشرطة المجتمعية. نريد أن نكون جزءًا من المجتمع والزوار على حد سواء. أحبّ ذلك كثيرًا!"
"الشعور متبادلٌ بوضوح. فالمشجعون، بدفئهم وروح الدعابة لديهم واحترامهم، يلعبون دورًا محوريًا في نجاح بطولة كأس العالم FIFA 2026 التي حطمت الأرقام القياسية. بل إن هذا المشهد الرائع يتجاوز أرض الملعب ليصل إلى المدرجات، كما أشار سوزا: "عادةً ما يرغب المرء في إلقاء نظرة خاطفة على مجريات اللعب في الملعب. أما هنا، فأنا مهتم أكثر بالجماهير. لا تفهموني خطأً: أنا أعشق كرة القدم، لكنني أعشق الجماهير وهتافاتهم وكل ما يفعلونه. إنه مشهدٌ بحد ذاته. أجد الأمر مذهلاً". وبعيدًا عن كرة القدم نفسها، فقد انبهر سوزا بالثقافة التي تحيط باللعبة. "ثقافة كرة القدم جزءٌ لا يتجزأ مما يجعل هذه الرياضة مميزة للغاية. الهتافات والشعور بالانتماء للمجتمع جوانبٌ من اللعبة لم أكن أعرف عنها الكثير. وأعتقد أن كرة القدم الأمريكية يمكن أن تستلهم منها." ... في نهاية المطاف، وبعيداً عن اللعبة نفسها، والجماهير والمنظمة، ربما ما يبقى هو قدرة كرة القدم على الجمع بين الثقافات وتكوين روابط حيث كانت هناك حواجز فقط.