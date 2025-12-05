الاعتراف بجهود الرئيس ترامب الحثيثة للترويج للسلام

قدّم الجائزة الأولى من نوعها رئيس FIFA جياني إنفانتينو أثناء فعالية القرعة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™

سيتمّ تقديم جائزة FIFA للسلام سنوياً

مَنَحَ رئيس FIFA جياني إنفانتينو "جائزة FIFA للسلام - كرة القدم توحّد العالم" إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ج. ترامب أثناء القرعة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™ في مركز جون ف. كينيدي لفنون الأداء في العاصمة واشنطن.

تلقّى الرئيس ترامب جائزة FIFA للسلام بالإضافة إلى ميدالية تذكارية بعد استقباله في الليلة السابقة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس رواندا في العاصمة الأمريكية للتوقيع على اتفاقية سلام تاريخية. وبالإضافة إلى ذلك، لعب الرئيس الأمريكي السابع والأربعون الذي أدّى القَسَم الدستوري في 20 يناير/كانون الثاني 2025 دوراً محورياً في اتفاقية وقف إطلاق النار والترويج للسلام بين إسرائيل وفلسطين، كما يضطلع بأدوار أساسية في وضع حدّ لغيرها من النزاعات.

الرئيس دونالد ج. ترامب ينال جائزة FIFA للسلام - كرة القدم توحّد العالم 07:20

وقد أثنى رئيس FIFA على الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس ترامب من أجل جمع الناس وإحلال السلام بينهم.

وخلال تقديمه الجائزة، قال جياني إنفانتينو: "هذا ما نريده في القائد: قائداً يهتمّ لأمور الشعب. نريد العيش في عالم آمن وبيئة آمنة. نريد أن نتّحد، ولهذا السبب نحن هنا اليوم، وهذا ما سنفعله في كأس العالم FIFA".

"أنت تستحقّ بالفعل جائزة FIFA للسلام الأولى من نوعها على إنجازاتك، وعلى ما حقّقته بطريقتك الخاصة، وقد حقّقت كلّ ذلك بصورة مذهلة. سيّدي الرئيس، يمكنك دائماً الاتّكال على دعمي، وعلى دعم مجتمع كرة القدم بأكمله لمساعدتك على إحلال السلام وازدهار العالم لمصلحة الجميع".