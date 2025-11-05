FIFA يقدّم جائزة FIFA للسلام لتكريم الأفعال الاستثنائية التي تسعى للسلام والوحدة

تُمنَح "جائزة FIFA للسلام - Football Unites the World" سنوياً

الفائز الأول بالجائزة يتسلم جائزته من رئيس FIFA جياني إنفانتينو يوم الجمعة، 5 ديسمبر/كانون الأول 2025

أعلن FIFA عن إطلاق "جائزة FIFA للسلام - Football Unites the World" لتكريم الأفراد أصحاب الأفعال الاستثنائية وغير العادية الرامية للسلام، ومن خلال القيام بذلك، تمكّنوا من توحيد الناس في جميع أنحاء العالم.

ستُمنَح "جائزة FIFA للسلام - Football Unites the World" نيابةً عن جميع محبي كرة القدم من جميع أنحاء العالم - أكثر من خمس مليارات من سكان العالم. من خلال أفعالهم اليومية في مجال كرة القدم ومن أجلها، يساهم كل هؤلاء الأشخاص فيما يمثله شعار "Football Unites the World"، حيث يوحّدون الفتيات والفتيان والنساء والرجال حول الشغف والفرح والأمل والسعادة، وبالتالي، فمن المناسب أن تُمنَح جائزة خاصة من أجل الإشادة بإنجاز خاص.

سوف تُمنَح الجائزة للأفراد الذين ساهموا من خلال التزامهم الثابت وأفعالهم المميزة في توحيد الناس من جميع أنحاء العالم من أجل السلام، وبالتالي، يستحقون تكريماً خاصاً وفريداً. ستُقدَم هذه الجائزة سنوياً، وسوف يسلّم رئيس FIFA جياني إنفانتينو النسخة الأولى للجائزة يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025 بمناسبة القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™ في العاصمة واشنطن.