الجهاز التدريبي واللاعبين النمساويين يُلهمون الشباب المحليين في جلسة تدريبية في سانتا باربرا

استقبل المنتخب النمساوي المشارك في كأس العالم FIFA 2026™ مئات المشجعين في جلسة تدريبية مفتوحة للمجتمع

تلقى لاعبو أحد الأندية المحلية تدريباً من الجهاز الفني للمنتخب النمساوي

جاء هذا الحدث ضمن حملة "Be Active"، التي نظمتها FIFA بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حظي لاعبو أحد أندية كرة القدم للشباب في كاليفورنيا بتجربة لا تُنسى خلال مشاركتهم في جلسة تدريبية خاصة بقيادة الجهاز الفني للمنتخب النمساوي، حيث تعرفوا على أجواء كأس العالم FIFA™. أُتيحت الفرصة للاعبي أكاديمية نادي سانتا باربرا لكرة القدم تحت 15 عاماً للقاء اللاعبين والمدربين، ومشاهدة الاستعدادات على مستوى النخبة، والمشاركة في أنشطة كرة القدم على أرض الملعب.

استُقبل مئات المشجعين في جلسة تدريبية مفتوحة أُقيمت في معسكر تدريب المنتخب النمساوي في سانتا باربرا، كاليفورنيا، وذلك قبل مباراته الافتتاحية في المجموعة العاشرة من كأس العالم FIFA™ ضد الأردن على ملعب سان فرانسيسكو باي إيريا في 16 يونيو/حزيران. وجاء هذا الحدث ضمن حملة "Be Active" التي نظمتها FIFA ومنظمة الصحة العالمية، والتي تشجع الأطفال على ممارسة ما لا يقل عن 60 دقيقة من النشاط البدني يوميًا، وتُبرز فوائد أنماط الحياة الصحية والنشطة. وقد ساهمت كرات"Be Active" والملصقات التوعوية واللافتات في إبراز رسالة الحملة.

أُطلقت مبادرة "Be Active" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) قبيل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2022™، استجابةً لنتائج تشير إلى أن أربعة من كل خمسة أطفال حول العالم لا يحصلون على القدر الكافي من النشاط البدني. وتهدف المبادرة، من خلال تشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني لمدة 60 دقيقة على الأقل يوميًا، ولا سيما من خلال كرة القدم وغيرها من أنواع التمارين الرياضية، إلى إلهام الشباب حول العالم لتبني أنماط حياة أكثر صحة وسعادة ونشاطًا. يمثل اللاعبون الشباب الذين شاركوا في الحصة التدريبية برنامجي "بويز إم إل إس نكست" و"غيرلز أكاديمي أسباير"، وهما برنامجان لتطوير المواهب تابعان لنادي سانتا باربرا الرياضي، ويسهمان في رعاية الجيل القادم من المواهب. وبعد انتهاء الحصة التدريبية، أتيحت للأطفال فرصة التقاط صورة تذكارية مع قائد المنتخب النمساوي، ديفيد ألابا.

قال تومي غراي، مدير برنامج MLS Next في نادي سانتا باربرا: "من الرائع التواجد هنا في ملعب كرة القدم، ومشاهدة الأطفال يركضون ويستمتعون بوقتهم. إنه لأمر مذهل". وأضاف: "لقد خصصوا لنا وقتًا كافيًا - مكثنا هنا حوالي 40 دقيقة مع المدربين، حتى أنني استفدت شخصيًا من بعض النصائح التدريبية. إن رؤية لاعب كرة قدم عالمي على بُعد 3 أمتار فقط أمامك أمر لا يُصدق. بالأمس، كنا نعيش حياة طبيعية، واليوم هم يركضون أمامنا مباشرةً".

ستقوم فرق أخرى من بين الفرق الـ 48 المشاركة في بطولة كأس العالم FIFA™ الأكثر شمولاً على الإطلاق باستضافة أنشطة للتواصل المجتمعي في معسكرات فرقها الأساسية قبل وأثناء البطولة.

أطلق FIFA أيضاً فيديو تمارين "كن نشيطاً" الخاص بكأس العالم 2026 FIFA على الإنترنت لمساعدة الأطفال على الحفاظ على صحتهم. ويُشجّع هذا الفيديو، المُصمّم على أنغام أغنية "GOALS" من ألبوم كأس العالم 2026 FIFA الرسمي للفنانات ليزا وأنيتا وريما، الشباب على ممارسة الرياضة كجزء من برنامجهم اليومي الذي يمتد لـ 60 دقيقة.