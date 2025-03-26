FIFA ينظّم ورشتين لإدارة الأندية بهدف تعزيز مستوى الاحتراف الكروي في نيكاراغوا وسورينام

مبادرة عالمية لدعم تطور الأندية ونشر الاحتراف، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027

يعمل FIFA عن كثب مع الاتحادين النيكاراغوي والسورينامي لكرة القدم

تُظهر ورشتا العمل مدى التزام FIFA بنشر الاحتراف وبمستقبل كرة القدم في نيكاراغوا وسورينام

أكّد FIFA على التزامه بتطوير كرة القدم في منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي من خلال تنظيمه خلال الأسبوع الماضي ورشتي عمل لإدارة الأندية في ماناغوا وباراماريبو، عاصمتي نيكاراغوا وسورينام على التوالي.

وتأتي هاتان الورشتان في إطار مبادرة عالمية لدعم تطور الأندية ونشر الاحتراف فيها، وذلك انسجاماً مع أهداف FIFA الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027، ويُشكل ذلك أحد ركائز رؤية FIFA للوصول إلى بيئة كروية تمتاز بمستوى أكبر من التنافسية والتوازن. ومن شأن إطلاق دوري جيد التنظيم، توفير بيئة تنافسية للاعبين والمدربين والحكام، يتمكنون فيها من النمو والتطور، مع استقطاب الجماهير والرعاة لدعم تطوّر هذا الدوري.

ومن خلال التركيز على التطوير والجانب الاحترافي والنهوض بكرة قدم الأندية، يسعى FIFA إلى ضمان تنافس اللاعبين والأندية والمنتخبات على أعلى مستوى، وبالتالي الارتقاء باللعبة في المنطقة والعالم. حضر ورشة العمل التي استضافتها ماناغوا رئيس الاتحاد النيكاراغوي لكرة القدم مانويل كينتانيا. أما في باراماريبو، فشارك كل من الأمين العام للاتحاد السورينامي للعبة ميتشل كيسور، ورئيس مجلس دوري الدرجة الأولى رولف فيروي.

استمرت الورشتان ليومين في نيكاراغوا وثلاثة أيام في سورينام، بحيث تم تعديل محتوى كل ورشة ليناسب التحديات الفريدة التي تواجه أندية البلدين، وشملتا سلسلة من العروض التقديمية التي تمحورت حول مواضيع معينة كالحوكمة والتمويل وتطوير الأعمال وإدارة البطولات، وقدّم فيها المشاركون إضاءات تهدف إلى تعزيز خبرة المشاركين، ودفع الاتحادين نحو تحقيق المزيد من الخبرات داخل الملعب وخارجه.

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“وعن هاتين الورشتين، قالت أورنيلا ديسيري بيلا، مديرة علاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية لدى FIFA: "بفضل ورشات إدارة الأندية، يحقق عدد متزايد من الاتحادات الوطنية تقدماً في نشر الاحتراف ضمن أندية كرة القدم، مع تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة. تعاون FIFA مع الاتحادين النيكاراغوي والسورينامي لكرة القدم من أجل تنظيم ورشتي العمل في البلدين، انطلاقاً من إيمانه بالإمكانيات المتاحة لتطوير كرة القدم في البلدين".

وأردفت: "من خلال وضع كرة قدم الأندية في صلب اللعبة، تتمثل رؤية FIFA بتمكين الأندية من كافة أرجاء العالم بالتنافس على أعلى المستويات داخل أرضية الملعب وخارجها".

تشكل كرة القدم الاحترافية حجر الزاوية في تطوير اللعبة، فهي لا تشكل الأندية فحسب، بل تشكل أنظمة كرة القدم بأكملها. جير بيرتوني مدير FIFA الإقليمي في الأمريكتين