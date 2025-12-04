الفلبين تحتفل باستضافة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ التاريخية

الفلبين تستضيف كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™، أول بطولة عالمية لها

الاتحاد الفلبيني لكرة القدم (PFF) نشط للغاية في السنوات الأخيرة

دعم FIFA ساعد الاتحاد الفلبيني لكرة القدم على الاستفادة من مجموعة متنوعة من البرامج

سيُذكر عام 2025 باعتباره عاماً فارقاً في تاريخ كرة القدم وكرة الصالات في الفلبين. النسخة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ هي أول بطولة تقام في البلاد وثاني بطولة FIFA للسيدات تُقام في منطقة جنوب شرق آسيا سريعة النمو.

وتأتي استضافة البطولة في أعقاب فترة مثمرة للغاية للفلبين، سواء داخل الملعب أو خارجه. فقد تأهلت الفلبين إلى كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™ - أول بطولة FIFA تُشارك فيها - وسلّطت الضوء على مشاركتها بفوزها المثير على نيوزيلندا، الدولة المضيفة.

ومع إنشاء أول كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA، تم تطوير استراتيجية شاملة بعنوان "ما وراء الملعب: مبادرات تأثير كرة الصالات" لوضع الأساس لمزيد من النمو والأنشطة التراثية، وكذلك لإطلاق برامج تطوير كرة القدم للسيدات في جميع أنحاء البلاد.

وبعيداً عن الملعب، كان الاتحاد الفلبيني لكرة القدم نشطاً للغاية، بدعم من مشاريع FIFA العديدة، ولا سيّما بناء مقر جديد بدعم من برنامج FIFA Forward، بالإضافة إلى مجموعة من مبادرات تطوير كرة القدم.

تُعد كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA استمراراً لاستثمار استراتيجي طويل الأمد من قبل FIFA لتسريع وتيرة لعبة كرة القدم للسيدات في جميع أنحاء العالم. وبالمثل، استمرت الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية في الاستثمار في كرة الصالات للرجال والسيدات على حد سواء.

وقال جون جوتيريز، رئيس الاتحاد الفلبيني لكرة القدم، إن دعم FIFA "لا يُقدّر بثمن. لولا توجيهات FIFA، لما كان من الممكن إقامة هذه البطولة. بدأنا الاستعدادات في اليوم التالي لإعلان FIFA عن منحنا حق استضافة البطولة."

وأضاف "كانت الاستعدادات مرضية للغاية. نحن متحمسون للغاية لأن ما عملنا بجد من أجله أصبح حرفياً تاريخاً في طور التكوين."

يُعد المقر الجديد للاتحاد الفلبيني لكرة القدم بالقرب من مانيلا مصدر فخر كبير للاتحاد. يقع المقر على مسافة قريبة من المركز الوطني للتدريب – وهو منطقة تضم ملعباً اصطناعياً كامل الحجم ممولاً من FIFA وملعبين صغيرين – ويضم الاتحاد الفلبيني لكرة القدم الآن مرافقه الأساسية لكرة القدم في مكان واحد بفضل برنامج FIFA Forward.

كما يستفيد الاتحاد الفلبيني لكرة القدم من برنامج FIFA لتطوير دوريات كرة القدم للسيدات، الذي يُركّز على تطوير دوري كرة الصالات، مما يساهم في نجاح النسخة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA.

تم إطلاق مخطط FIFA لتطوير المواهب وبرنامج Football For Schools من FIFA في المدارس في الفلبين في عام 2023، مما سمح بتعزيز النظام البيئي لكرة القدم المحلية.

كما ساهم FIFA في ترك إرث بعد انتهاء البطولة، بما في ذلك التبرع بأرضية كأس العالم لكرة الصالات الرسمية لتزويد دار الأيتام تولوي بمرافق رياضية عالية الجودة، ودعم مهرجان Filipina5 Futsal Fiesta الوطني، الذي قدّم بطولة مجتمعية لخلق مسارات مفيدة للفتيات الصغيرات للمشاركة في البطولة.

كما أشار السيد جوتيريز إلى خطته لمنح كل لاعبة كرة قدم طموحة الفرصة لسقل إمكاناتها وقال "تُعد كرة الصالات واحدة من أسرع الرياضات النسائية نمواً، ونتوقع أن تصبح واحدة من الرياضات الرئيسية للسيدات، خاصة في الفلبين، بعد كأس العالم."

حظيت الفلبين بشرف خوض المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب فيل سبورت أرينا في مدينة باسيج، مانيلا الكبرى. ورغم أن المباراة انتهت بهزيمة أمام الأرجنتين القوية من أمريكا الجنوبية، إلا أن الدعم القوي للفلبينيات كوفئ في الجولة الثانية عندما سجلت ديونيسا تولنتين أول هدف للبلاد في المباراة التي خسرت فيها الفلبين 3-2 أمام المغرب.

تُعد هذه البطولة فرصة أخرى للاتحاد الفلبيني لكرة القدم لدفع كرة القدم لتُنافس كرة السلة كأكثر الرياضات شعبية بين سكان الأرخبيل البالغ عددهم حوالي 120 مليون نسمة.