مشروع FIFA Arena يعتمد الشكل المتنقل مع افتتاح جياني إنفانتينو أول ملعب مُصغر مؤقت في باريس

يشارك رئيس FIFA في مباراة مع أساطير FIFA لافتتاح فعالية رسمية تستمر ثلاثة أيام، وذلك في ساحة الكونكورد التاريخية في باريس، عاصمة فرنسا

قال السيد إنفانتينو: ”إن الملاعب المصغرة المؤقتة وساحات FIFA الدائمة ستوفر مساحةً للفتيان والفتيات الصغار، ليتمكنوا من ممارسة كرة القدم بأمان“

تهدف مبادرة ملاعب FIFA Arena، التي أُطلقت في مايو 2025، إلى إنشاء 1000 ملعب مصغر حول العالم بحلول عام 2031

وعد رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، بمواصلة دعم انتشار المزيد من الملاعب المصغرة ضمن مشروع FIFA Arena في شتى أنحاء العالم، وذلك خلال افتتاحه لأول ملعب مصغر مؤقت في العاصمة الفرنسية باريس، في خطوةٍ تعكس تحوّل المشروع إلى شكل الملاعب المتنقلة.

يقع هذا الملعب المصغّر في "ساحة الكونكورد" الشهيرة في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وقد افتُتح بمباراة احتفالية شارك فيها رئيس وأساطير FIFA، وعدد من الضيوف؛ لإعطاء شارة انطلاق فعاليات تمتد لثلاثة أيام، وذلك لتسليط الضوء على الحاجة إلى البنية التحتية لكرة القدم على الصعيد العالمي.

تأسس مشروع FIFA Arena بعد تعهّد السيد إنفانتينو خلال "القمة الدولية للرياضة من أجل التنمية المستدامة" التي عُقدت في باريس في يوليو/تموز 2024، ويهدف إلى إنشاء 1000 ملعب مصغّر جديد ودائم حول العالم بحلول عام 2031. أعلن السيد إنفانتينو أن المشروع سيتوسع بشكل أكبر.

وكان السيد إنفانتينو، الذي أطلق رسمياً مبادرة ملاعب FIFA خلال كونغرس FIFA الخامس والسبعين الذي عُقد في أسونسيون، باراغواي، في مايو/أيار 2025 قد قال "اليوم نطلق مبادرة جديدة: ملاعب FIFA المتنقلة. أنجزنا العديد من ملاعب FIFA، وهي تشبه تماماً هذا الملعب، ونريد بناء الآلاف مثلها حول العالم. لقد بنينا العشرات منها في كل قارة، وسنبني الآلاف. ولكن هناك إمكانية إنشاء ملاعب FIFA مؤقتة لتعزيز كرة القدم وتوفير مساحة للفتيان والفتيات الصغار لكي يتمكنوا من ممارسة اللعبة بأمان وفي ظروف ملائمة."

وأضاف "في الأسبوع الماضي، أي قبل أقل من سبعة أيام، تم بناء ملعب FIFA في فيجي؛ مما يعني أننا نمتلك اليوم ملاعب FIFA في ست قارات، وسوف نبني المزيد. غير أن بناء ملعب هنا، في ساحة الكونكورد وسط باريس حيث تأسس FIFA قبل 122 عاماً، هو رمز لتشييد ملاعب FIFA في المناطق المحرومة، وفي مساحاتٍ مجاورةٍ للمدارس، وفي أماكنَ جميلةٍ كهذه. نريد بناء ملاعب FIFA في كل مكان، لكي يتمكّن الأطفال من لعب كرة القدم بأمان."

وبالتعاون مع مؤسسة "إمبولستار" (Impulstar)، التي دأبت منذ عام 2010 على تنظيم بطولات سنوية لكرة القدم المصغرة في ضواحي باريس بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي، قام FIFA بتمويل عملية إنشاء ملعب مصغر بالكامل، والتي استغرقت ثلاثة أيام.

وقال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم "أود أن أستهل حديثي بتهنئة FIFA ورئيسها على هذه المبادرات؛ لأنها تلامس جوهر قيم كرة القدم. إنها تتيح للناس في جميع أنحاء العالم لعب كرة القدم وتثبت أن بإمكان الجميع ممارسة اللعبة."

كما سلّط السيد ديالو الضوء على الجهود التي يبذلها FIFA بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لإنشاء ملاعب FIFA في جزيرتي "لا ريونيون" و"مايوت"، وذلك عقب تعرّض المنشآت الرياضية فيهما لدمارٍ شاملٍ جراء الأعاصير مُضيفاً ”يجب أن يتمكّن الجميع من اللعب بالقرب من منازلهم، في كل مكان، سواء كانوا أثرياء أم لا. نحن سعداء كثيرًا لأن هذا المشروع بالشراكة مع FIFA يُحدث تأثيراً ملموساً."

يُطل مكتب FIFA في باريس على الملعب المصغّر الكائن في "ساحة الكونكورد"، ويقع في المبنى الذي احتفل فيه المنتخب الفرنسي للرجال بانتصاره في بطولة كأس العالم FIFA 1998™️ أمام مئات الآلاف من الفرنسيين.

وقال يوري دجوركاييف، الذي كان لاعباً في ذلك المنتخب الفرنسي، وهو حالياً أحد أساطير FIFA وكبير مستشاري كرة القدم في FIFA "لقد بدأنا لعب الكرة في الشارع، مثل جميع الأطفال، ثم أصبحنا أبطالاً للعالم هنا، سنة 98، فالإنجازات دائماً تبدأ بحلم، إن FIFA ورئيس FIFA وImpulstar يمنحوننا فرصة لبدء الحلم اليوم."

وخاطب أسطورة FIFA ونجم المنتخب السنغالي السابق، الحاج ضيوف، الحشود التي ضمت عدداً كبيراً من الأطفال المنتمين لفرق رياضية في ضواحي باريس قائلاً "لقد لعبنا في ملاعب صغيرة كهذه؛ من النوع الذي تعتزم FIFA الآن بناءه في كل مكان. كلام يوري صحيح، لقد بدأنا جميعاً مسيرتنا في الشوارع، وأعتقد أن زميليّ من أساطير FIFA الحاضرين هنا، إيمانويل أديبايور وخليلو فاديغا، يُمكنهما أن يشهدا بأننا كنا نلعب باستخدام الجوارب أو حتى زجاجات وعلب الكوكا كولا. أعتقد أن هذه الملاعب مفيدة لشباب أفريقيا والعالم أجمع."

سيُساهم هذا الحدث في باريس في رفع الوعي عالمياً، حيث يمر مئات الآلاف من السكان المحليين والسياح بالموقع يومياً. سيتمكّن زوار المعرض في باريس من معرفة المزيد عن مبادرة FIFA Arena وImpulstar، وحضور الفعاليات المُقامة على مدار الأيام الثلاثة. وتشمل هذه الفعاليات حصة تدريبية مع أساطير FIFA، ومباراة استعراضية بين المؤثرين؛ وستُختتم الفعالية ببطولة للفرق المكونة من لاعبين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً، وذلك يوم الثلاثاء 24 مارس/آذار.

وقال السيد إنفانتينو "أود أن أهنئ Impulstar؛ فهذان الشابان يقومان بعمل استثنائي"، مشيراً إلى المؤسسين المشاركين، مايسا ندياي وبرنارد ميسي، اللذين نقلا أفكارهما من ضواحي باريس إلى أمريكا الجنوبية وأفريقيا، وقريباً إلى آسيا أيضاً. وأضاف "نحن سعداء وفخورون بقدرتنا على العمل معاً لتوفير فرص ممارسة كرة القدم لجميع هؤلاء الأطفال، وللكبار أيضاً!"

افتتاح FIFA Arena في فرنسا Previous 01 / 09 Situated on the world-famous Place de la Concorde in the heart of the French capital, the mini-pitch was opened with a celebratory match. 02 / 09 The match featured the FIFA President, FIFA Legends and guests. 03 / 09 "Today we're launching a new initiative – a mobile FIFA Arena. We already have FIFA Arenas, which are just like this one. We want to build thousands of them around the world," said Mr Infantino. 04 / 09 "I’d like to start by congratulating FIFA and the President for these initiatives, because they go to the heart of football’s values. They allow people all around the world to play football," said French Football Federation President Philippe Diallo. 05 / 09 "We started on the street, like everyone else. And later, we became world champions here, in ‘98. So, it always starts with a dream," said Youri Djorkaeff. 06 / 09 The event in Paris will raise awareness globally as hundreds of thousands of local residents and tourists pass the site daily. 07 / 09 FIFA President took part in match with FIFA Legends to officially open three-day event. 08 / 09 "What FIFA, and the president of FIFA, and Impulstar are giving us, is an opportunity to start the dream today," said Youri Djorkaeff. 09 / 09 The FIFA President concluded by calling for support to increase the impressive momentum behind FIFA Arena still further. Next

واختتم رئيس FIFA حديثه بالدعوة إلى تقديم الدعم لرفع تأثير مبادرة FIFA Arena إلى مستويات أعلى.