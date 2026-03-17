فيجي تحصل على مشروع FIFA أرينا كأول بلد في أوقيانوسيا

يُمثل الملعب المصغر خطوةً أخرى في تطوير البنية التحتية لكرة القدم الشعبية في فيجي أصبحت فيجي أول دولة في أوقيانوسيا تفتتح ملعب FIFA Arena المصغر، ما يعني أن المشروع، الذي يهدف إلى خدمة الأطفال في المناطق الحضرية والريفية المحرومة حول العالم، أصبح الآن مُفعّلاً في جميع الاتحادات القارية الستة. افتُتح الملعب الجديد، ذو الأرضية العشبية الصناعية، في 14 مارس/آذار في كلية إيه دي باتيل بمقاطعة با، ويُمثل خطوةً أخرى في تطوير البنية التحتية لكرة القدم الشعبية في البلاد. افتتح الملعب مساعد وزير الشباب والرياضة في فيجي، أليكي بيا، إلى جانب المدير الإقليمي لـFIFA في آسيا وأوقيانوسيا، سانجيفان بالاسينجام، بحضور طلاب وأولياء أمور ومعلمين ومسؤولين كرويين وأفراد من المجتمع المحلي.