الرئيس جياني إنفانتينو يرفع علم FIFA على مكتب الاتحاد في باريس

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يرفع علم FIFA على مكتب الاتحاد في العاصمة الفرنسية باريس

جياني إنفانتينو: "(هذا العلم) رمز لوجودنا ووجود العالم"

يقع قسم FIFA المعني بالاتحادات الوطنية وغرفة المقاصة FIFA في باريس

رفع رئيس FIFA جياني إنفانتينو علم FIFA فوق مكتب FIFA في باريس، فرنسا، أثناء مراسم مميّزة احتفالاً بوجود الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم في المدينة حيث أبصرت النور عام 1904.

افتتح FIFA مكتبه في باريس منذ عام 2021، وها هو العلم يرفرف الآن بجانب علم الاتحاد الدولي للسيارات على المبنى الذي يأوي مكتب FIFA ويطلّ على ميدان الكونكورد التاريخي في وسط المدينة.

“وأثناء الاحتفال الذي شارك فيه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، وأسطورتا FIFA يوري دجوركيف وحسين خرجة بالإضافة إلى كوكبة من الشخصيات وموظفي FIFA، ألقى جياني إنفانتينو كلمة قال فيها: "سوف نرفع علم FIFA على هذا المبنى احتفاءً بوجودنا ووجود العالم، لأننا دائماً ما نقول إنّ كرة القدم توحّد العالم، ونريد لذلك أن يتحقق هنا، في مسقط رأس هذه المنظمة، في هذا المبنى، وهذا الميدان".

وتابع قائلاً: "بالتأكيد، هذا العام هو عام كأس العالم FIFA. وسيكون عاماً مليئاً باللحظات السعيدة التي سنتشاركها مع بعضنا البعض وسوف توحّدنا. ونأمل أن يعود على العالم بشيء من السلام. وهو أمر مهمّ للغاية لأن كرة القدم سحرية. لقد ذكرنا سابقاً أنّ FIFA يضمّ 211 دولة. وهنا في باريس، لدينا قسم FIFA المعني بالاتحادات الوطنية الأعضاء.وهذا القسم هو القلب النابض لما يحصل في الدول الـ 211 من حيث تطوير كرة القدم، وتأثيرها في الشباب والسيدات والفتيان والفتيات.هنا يحصل كلّ شيء".

كما أشار السيد إنفانتينو أيضاً إلى أنّ غرفة المقاصة FIFA تعزز الروابط التاريخية مع العاصمة الفرنسية، إذ بدأت العمل فيها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ولا تزال حجر الزاوية لالتزام FIFA بإحداث التغييرات في نظام الانتقالات في كرة القدم وضمان مكافأة الأندية على الجهود التي بذلتها لتطوير اللاعبين الشباب واللاعبات الشابات.

كذلك توجّه الرئيس إنفانتينو بالشكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مساعدته في إنشاء غرفة المقاصة FIFA في المدينة قائلاً: "بالإضافة إلى القسم المعني بالاتحادات الوطنية الأعضاء، لدينا قسم آخر هنا وهو غرفة المقاصة FIFA، وهي منظمة أساسية للغاية وخاصة في يومنا هذا، لأنها تضمن تمويل عملية تطوير اللاعبين الشباب واللاعبات الشابات وتمويل أكاديميات الشباب حول العالم".

"تقوم غرفة المقاصة FIFA بعمل جوهري للمستقبل، وليس بالنيابة عن FIFA فحسب، بل عن كرة القدم العالمية، لأنها تضمن تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم. وهذا الأمر يبدأ هنا. الأمر ينطلق من هنا، ولهذا السبب، تلعب باريس، التي كانت موطن المقرّ الأساسي لـ FIFA، دوراً مركزياً في أهمّ الأنشطة التي ننظمها حول العالم".