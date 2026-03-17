فيجي تحصل على مشروع FIFA Arena كأول بلد في أوقيانوسيا

افتُتح ملعب FIFA Arena المصغر في مقاطعة با، فيجي

انطلق المشروع الآن في جميع الاتحادات القارية الستة

يُمثل الملعب المصغر خطوةً أخرى في تطوير البنية التحتية لكرة القدم الشعبية في فيجي

أصبحت فيجي أول دولة في أوقيانوسيا تفتتح ملعب FIFA Arena المصغّر، ما يعني أن المشروع، الذي يهدف إلى خدمة الأطفال في المناطق الحضرية والريفية المحرومة حول العالم، أصبح الآن مُفعّلاً في جميع الاتحادات القارية الستة.

افتُتح الملعب الجديد، ذو الأرضية العشبية الصناعية، في 14 مارس/آذار في كلية إيه دي باتيل بمقاطعة با، ويُمثل خطوةً أخرى في تطوير البنية التحتية لكرة القدم الشعبية في البلاد.

افتتح الملعب مساعد وزير الشباب والرياضة في فيجي، أليكي بيا، إلى جانب المدير الإقليمي لـFIFA في آسيا وأوقيانوسيا، سانجيفان بالاسينجام، بحضور طلاب وأولياء أمور ومعلمين ومسؤولين كرويين وأفراد من المجتمع المحلي.

من المتوقّع أن يستفيد من هذا المرفق حوالي 3600 فتى وفتاة من 14 مدرسة في المنطقة المحيطة، حيث يوفر لهم مساحة آمنة ومتاحة لتعلم اللعبة والاستمتاع بها.

وصرّح محمد يوسف، الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم في فيجي، بأن هذا المرفق الجديد سيساهم في تعزيز تطوير كرة القدم وكرة الصالات بين اللاعبين الصغار. وأضاف "يُعدّ هذا الملعب المصغر استثمارًا هامًا آخر في كرة القدم الشعبية. فمثل هذه المرافق توفر للاعبين الصغار بيئة آمنة وحديثة لتعلم اللعبة والاستمتاع بها، كما تساعدنا في الوقت نفسه على زيادة الإقبال على كرة الصالات وكرة القدم في المدارس والمجتمعات المحلية."

تُجسّد مبادرة "FIFA Arena" التزام رئيس FIFA جياني إنفانتينو، الذي قطعه خلال قمة الرياضة من أجل التنمية المستدامة التي عُقدت في باريس، فرنسا، في يوليو/تموز 2024، حين أعلن عن هدف FIFA ببناء ملاعب كرة قدم مصغّرة حول العالم، بهدف الوصول إلى 1000 ملعب بحلول عام 2031.

وتُعرف فيجي، وهي أرخبيل يضم أكثر من 300 جزيرة، بشكل رئيسي برياضة الرغبي، إلا أن اتحادها لكرة القدم يبذل جهودًا حثيثة لتطوير كرة القدم، بدعم من برامج FIFA المختلفة.

دعم برنامج FIFA Forward بناء صالة رياضية وملعب لكرة الصالات في مقر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، بينما أدخل برنامج Football for Schools، الذي انطلق في فيجي في أغسطس/آب 2023، كرة القدم إلى النظام التعليمي. وفي الوقت نفسه، يُساعد مخطط FIFA لتطوير المواهب المزيد من اللاعبين الشباب على تحقيق إمكاناتهم من خلال تحسين عمليات استكشاف المواهب وتدريبها.