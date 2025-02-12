المنتخبات الوطنية في غواتيمالا تستفيد من مركز الإقامة المطور بتمويل من برنامج FIFA Forward

بعد تجديده، أصبح بإمكان المبنى استيعاب ثلاثة فرق في آن واحد

رئيس FIFA يشيد بهذه المعلمة التاريخية، معتبراً أنها "خطوة أخرى على طريق تطوير كرة القدم في غواتيمالا"

يسعى المنتخب الغواتيمالي للرجال إلى تحقيق التأهل لبطولة كأس العالم FIFA لأول مرة في تاريخه

من المقرر أن تحظى المنتخبات الوطنية في غواتيمالا بمستوى أفضل من خدمات الإقامة في مركز أداء النخبة الذي تم الانتهاء من عملية تحديثه بتمويل من برنامج FIFA Forward، حيث افتتح غُرفه ومرافقه الجديدة خيراردو بايز، رئيس اتحاد غواتيمالا لكرة القدم، في 11 فبراير/شباط.

وبفضل عملية التحديث الشاملة التي شهدها المركز، تمت زيادة عدد الغرف بما يقارب النصف، ليبلغ 45 غرفة، مما يجعل من مبنى الإقامة قادراً على استيعاب ثلاثة فِرق في آن واحد، بدلاً من فريقين فقط، وهو الذي يُخصَّص لإيواء لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية لفئات الكبار والكبيرات والشبان والشابات.

كما تم تطوير مرافق أخرى للارتقاء بها إلى المستوى الذي يحتاجه لاعبو ولاعبات مستوى النخبة. هذا وقد تم تجديد المناطق الاجتماعية للمركز، التي شهدت بناء منطقة مخصصة للدراسة، مما يتيح للاعبي واللاعبات الشباب المواظبة على واجباتهم المدرسية. وعلاوة على ذلك، تم تركيب نظام مبتكر لترشيح المياه، يعمل بنظام تنقية صديق للبيئة يوفر مياهاً نظيفة في جميع أرجاء المبنى، وهو ما يتيح لاتحاد غواتيمالا لكرة القدم حفظ مياه المنشأة في زجاجات خاصة به. وفي هذا الصدد، قال خيراردو بايز: "لقد بذلنا جهداً هائلاً، جنباً إلى جنب مع برنامج FIFA Forward، لتحديث مركز أداء النخبة حتى يتمكن لاعبو ولاعبات منتخباتنا الوطنية من الاستمتاع ببيئة مميزة ومريحة عند خوض معسكرات تدريبية".

وجاء افتتاح المركز في حلته الجديدة في الوقت المناسب لتقديم دفعة معنوية للمنتخب الغواتيمالي للرجال الذي يسعى إلى تحقيق التأهل لبطولة كأس العالم FIFA لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث فاز بأولى مباراتيه في المجموعة الأولى ضمن الدور الثاني من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™، وهو الذي سيخوض مباراتيه الأخيرتين في يونيو/حزيران، عندما يستضيف منتخب جمهورية الدومينيكان قبل شد الرحال إلى جامايكا لمواجهة كتيبة ريغي بويز، علماً أن متصدر المجموعة ووصيفه سيتأهلان إلى الدور الثالث.

"وفي رسالة مسجلة تم بثها بمناسبة مراسم التدشين، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "إن هذا اليوم يمثل خطوة أخرى على طريق تطوير كرة القدم في غواتيمالا"، مستحضراً زيارته لهذا البلد في آب/أغسطس 2022، حيث أضاف في هذا الصدد: "لقد شاهدتُ ما تُكنُّونه من شغف وحب كبيرين لكرة القدم، وهو ما جعلكم - إلى جانب ذكائكم وعملكم الجاد والمستمر - تُحقِّقُون هذا الإنجاز العظيم الذي نحتفي به اليوم".

كما شدَّد رئيس FIFA على أهمية البنية التحتية الجيدة لتطوير كرة القدم، مؤكداً أن هذا المشروع هو بالضبط ما صُمِّم من أجله برنامج FIFA Forward: "كما نعلم جميعاً، لكي يتمكن لاعبو ولاعبات كرة القدم من تقديم أداء جيد على أرض الملعب، فإنهم بحاجة إلى الراحة والتعافي، كما أن تحديث مبنى إقامة الفِرق في مركز أداء النخبة يوفر لجميع لاعبي ولاعبات كرة القدم الغواتيماليين البيئة التي يحتاجونها للقيام بذلك".

“وأضاف: "لا شك أن لاعبي منتخب الكبار سيقفون على ذلك بأنفسهم عندما يحلّون بالمركز في يونيو/حزيران لخوض معسكرهم التحضيري لتصفيات كأس العالم 2026 FIFA. كما يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنكون إلى جانبكم للعمل معاً من أجل مساعدتكم على تحقيق أهدافكم المستقبلية أيضاً".

هذا وقد حضر مراسم الافتتاح جايير بيرتوني، مدير الاتحادات الأمريكية الأعضاء بـ FIFA. وجدير بالذكر أن الرئيس إنفانتينو كان قد زار مركز أداء النخبة في غواتيمالا خلال جولته الأمريكية عام 2022، علماً أنه حل كذلك بمقر اتحاد غواتيمالا لكرة القدم والملعب الوطني والملعب المغطى الذي يستضيف مباريات كرة القدم داخل الصالات.

مركز أداء النخبة (CAR) غواتيمالا | رئيس FIFA جياني إنفانتينو 03:22

وبدعم من برنامج FIFA Forward كذلك، افتتح اتحاد غواتيمالا لكرة القدم ملعباً جديداً بعشب اصطناعي في أغسطس/آب 2023، علماً أن البرنامج أشرف أيضاً على عملية طلب أذونات وتصاريح التخطيط المتعلقة بمشروع تنموي منفصل.