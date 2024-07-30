رئيس FIFA يلتقي رئيس اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين، إيريك فوك في باريس

التقى جياني إنفانتينو برئيس اتحاد هونج كونج إيريك فوك

تشهد كرة القدم في هونج كونج تطوّراً ملحوظاً بدعم من برنامج FIFA Forward

تمت مناقشة تطوير التكنولوجيا في المنطقة وزيادة إمكانية الوصول إليها

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو مع رئيس اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين، إيريك فوك في مكتب FIFA في باريس لمناقشة تطوير كرة القدم في هونج كونج.

وتتمتّع هونج كونج بتاريخ غني في كرة القدم، حيث استضافت أول بطولة لكأس آسيا في عام 1956 وأحرزت فيها المركز الثالث. وعلى الرغم من أن تأهلها التالي لكأس آسيا كان في عام 2023، إلا أن ذلك كان بمثابة دليل على تطوّر كرة القدم هناك. وقال السيد إنفانتينو "لقد ناقشنا التعاون والمشاريع التنموية السابقة والمستقبلية لكرة القدم، حيث استخدم اتحاد كرة القدم في هونج كونج، الصين، أموال برنامج FIFA Forward بشكل ممتاز، وخاصة لدمج التكنولوجيا في عمليات كرة القدم، مع توسيع نطاق استخدام تقنية حكام الفيديو المساعدين لتشمل بطولات السيدات والشباب بعد إدخال هذه التقنية هناك العام الماضي."