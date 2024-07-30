رئيس FIFA يلتقي رئيس اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين، إيريك فوك في باريس

التقى جياني إنفانتينو برئيس اتحاد هونج كونج إيريك فوك
تشهد كرة القدم في هونج كونج تطوّراً ملحوظاً بدعم من برنامج FIFA Forward
تمت مناقشة تطوير التكنولوجيا في المنطقة وزيادة إمكانية الوصول إليها
التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو مع رئيس اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين، إيريك فوك في مكتب FIFA في باريس لمناقشة تطوير كرة القدم في هونج كونج.
وتتمتّع هونج كونج بتاريخ غني في كرة القدم، حيث استضافت أول بطولة لكأس آسيا في عام 1956 وأحرزت فيها المركز الثالث. وعلى الرغم من أن تأهلها التالي لكأس آسيا كان في عام 2023، إلا أن ذلك كان بمثابة دليل على تطوّر كرة القدم هناك. وقال السيد إنفانتينو "لقد ناقشنا التعاون والمشاريع التنموية السابقة والمستقبلية لكرة القدم، حيث استخدم اتحاد كرة القدم في هونج كونج، الصين، أموال برنامج FIFA Forward بشكل ممتاز، وخاصة لدمج التكنولوجيا في عمليات كرة القدم، مع توسيع نطاق استخدام تقنية حكام الفيديو المساعدين لتشمل بطولات السيدات والشباب بعد إدخال هذه التقنية هناك العام الماضي."
وقد دعم برنامج FIFA Forward في السابق تطوير دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة في هونج كونج بالإضافة إلى كأس سابلينغ وكأس اتحاد هونج كونج لكرة القدم وكأس الاتحاد للناشئين. غير أن استثمارات البرنامج لم تقتصر على الملاعب. وأضاف إنفانتينو "تحدّثنا أيضاً عن أهمية كرة القدم في التعليم وكيف أن برنامج Football for Schools من FIFA، الذي كان له تأثير إيجابي على حياة الطلاب في هونج كونج، الصين، سهّل وصول الفتيات والفتيان إلى كرة القدم هناك، كما تبادلنا الأفكار حول كيفية مواصلة خلق المزيد من الفرص وتوحيد الناس من خلال لعبتنا الجميلة."