رئيسة كوسوفو، الدكتورة فيوزا عثماني تزور جياني إنفانتينو في باريس

ناقشت رئيسة جمهورية كوسوفو الدكتورة فيوزا عثماني أهمية تطوير البنية التحتية الرياضية وتأثير كرة القدم في توحيد الشعوب مع جياني إنفانتينو خلال لقائهما في مكتب FIFA في باريس. استُخدم برنامج FIFA Forward لدعم إدخال تقنية حكم الفيديو المساعد في منافسات كرة القدم المحلية في كوسوفو بالإضافة إلى إنشاء ملاعب من العشب الاصطناعي لأندية الدوري. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أطلقَ اتحاد كوسوفو لكرة القدم استراتيجية كرة القدم للسيدات ، والتي تستهدف زيادة نسبة مشاركة اللاعبات والارتقاء بمعايير كرة القدم للسيدات.

وقال السيد إنفانتينو "لقد كان من دواعي سروري أن أرحب برئيسة جمهورية كوسوفو الدكتورة فيوزا عثماني في مكتب FIFA في باريس. لقد تشرّفت بلقاء الدكتورة فيوزا عثماني سابقاً أثناء زيارتي لبلادها الجميلة في 2022، وكانت هذه فرصة رائعة لمتابعة تلك المناقشات." وأضاف "تحدّثنا عن دور كرة القدم في توحيد الناس وناقشنا الخطط الرامية إلى تطوير البنية التحتية الرياضية في كوسوفو لتمكين اللاعبين الشباب الموهوبين من الاستفادة من إمكاناتهم." وأردف قائلاً "لقد أحسنَ اتحاد كوسوفو لكرة القدم الاستفادة من برنامج FIFA Forward منذ انضمامه إلى البرنامج في عام 2016، كما أن الدكتورة فيوزا عثماني تُدرك أهمية الدعم الحكومي في تطوير كرة القدم وتوفير المزيد من الفرص للفتيات والفتيان لكي يمارسوا رياضتنا الرائعة."