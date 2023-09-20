يوم خاص لكرة القدم للسيدات في كوسوفو

اجتمع العديد من أصحاب المصلحة معًا لإطلاق أول استراتيجية على الإطلاق لكرة القدم للسيدات في كوسوفو

تقوم الاستراتيجية على ستة ركائز أساسية ولا تهدف إلى زيادة المشاركة فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إعادة تشكيل التصورات المجتمعية للمرأة

رئيس الاتحاد لكرة القدم أديمي: "من خلال هذه الاستراتيجية نهدف إلى زيادة مشاركة الفتيات والنساء في جميع جوانب كرة القدم"

كان فندق "إيميرالد" في بريشتينا مسرحاً لتاريخ مهم في كرة القدم في كوسوفو مساء يوم الاثنين 30 أكتوبر، حيث أطلق اتحاد كوسوفو لكرة القدم (FFK) استراتيجية كرة القدم للسيدات 2024-2028. في الشهر الماضي فقط، شاركت مستشارة FIFA الفنية لكرة القدم النسائية سو رونان ومنسقة تطوير كرة القدم للسيدات FIFA أربينيتا مورينا في ورشة عمل جمعت أصحاب المصلحة الرئيسيين - مزيج من الإداريين ولاعبات الأندية والمنتخبات الوطنية والمدربين وممثلين عن الحكومة المحلية واللجنة الأوليمبية، بالإضافة إلى الموظفين من كل قسم داخل الاتحاد - للمشاركة في تحديد أولويات الأهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى اللازمة لتطوير وتنمية كرة القدم النسائية في كوسوفو.

وانضم ممثلا FIFA إلى دان ويمارك من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في حفل الإطلاق، الذي تضمن خطابات من رئيس اتحاد كرة القدم أجيم أديمي، ورئيس كرة القدم النسائية فالبونا جاشي، وانضم إليهم في الغرفة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد، والأمين العام للاتحاد، ولاعبات من المنتخب الوطني للسيدات والأندية، بالإضافة إلى المدربين والمدربات والحكام والحكمات. وشدد رئيس الاتحاد لكرة القدم أديمي على الطبيعة الخاصة للاستراتيجية، وهي الأولى بعد سبع سنوات من عضوية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وFIFA . وقال: "أنا فخور بأننا حققنا مثل هذه الخطوة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وFIFA. هذه الاستراتيجية هي خطوة كبيرة في تطوير كرة القدم النسائية في بلادنا. كرة القدم النسائية هي أولويتنا ومن خلال هذه الاستراتيجية نهدف لزيادة مشاركة الفتيات والنساء في جميع جوانب كرة القدم".

وفي حديثها على المسرح، أعربت مستشارة FIFA الفنية لكرة القدم النسائية سو رونان عن "سعادتها المطلقة" لوجودها في كوسوفو في مثل هذه المناسبة الهامة، "هذا العمل هو ما نحن فيه اليوم وأين نريد أن نكون في المستقبل. ومن خلال هذه الاستراتيجية، يرغب FIFA وUEFA في دعم تطوير كرة القدم النسائية في كوسوفو. يرجى التأكد من أننا سنكون بجانبكم، وهنا لمساعدتكم على المضي قدمًا." وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة جودة اللاعبات وتطويرهن من خلال الركائز الأساسية التالية: المشاركة؛ التعليم؛ المنتخبات الوطنية، مسارات لاعبات النخبة؛ الاتصالات والتسويق؛ والحكم الرشيد والقيادة. وتتمثل مهمة الاستراتيجية في تمكين كل فتاة وامرأة من خلال كرة القدم، وتعزيز مهاراتهن الرياضية والشخصية، مع تحدي وإعادة تشكيل المفاهيم المجتمعية في البلاد.

استراتيجية FIFA لكرة القدم للسيدات 02:20

أوضحت فالبونا جاشي، رئيسة كرة القدم النسائية في اتحاد كوسوفو لكرة القدم، كيف اختتمت صياغة الإستراتيجية اثني عشر شهرًا من العمل التحضيري. "بمساعدة FIFA، قمنا بتنظيم ورش عمل حيث تمت دعوة أصحاب المصلحة المعنيين المشاركين في كرة القدم النسائية؛ ورش عمل مكنتنا من إجراء تحليل للوضع الحالي وجمع الأفكار والاقتراحات لإنشاء أهداف واضحة للمستقبل."، وقالت بفخر: "من خلال القيام بذلك سنخلق فرصًا للتطوير المستمر لكرة القدم للسيدات في المستقبل". واختتمت الأمسية بحلقة نقاش، حيث شارك المدير التعليمي لمدربي اتحاد كوسوفو لكرة القدم سانيجي كراسنيكي، واللاعبة كشولي بيريشا والحكمة لومتوري موهادري، أول سيدة تحكم في دوري الدرجة الأولى للرجال في كوسوفو، حيث شاركن تجاربهن الشخصية في كرة القدم في حلقة النقاش، معربين عن سعادتهن لأن العديد من الفتيات والنساء سيتمكنن الآن من توجيه مهاراتهن وشغفهن بكرة القدم، مع الدعم الكبير والهياكل التي أنشأها الاتحاد.