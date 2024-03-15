اتحاد كوسوفو لكرة القدم

اتحاد كوسوفو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ffk-kosova.com

العنوان

28 Nentori nr; 171 ,

10000 PRISHTINA

Kosovo

طرق التواصل

الهاتف: +381/38 600 220

البريد الإلكتروني:info@ffk-kosova.com

فاكس: +381/38 548 560

التنظيم

President

Agim ADEMI

Vice President

Bakir BURRI

Acting General Secretary

Markus WEIDNER

Treasurer

Indrit CANOLLI

Media And Communication Manager

Maki BAJRAMI

Technical Director

Markus WEIDNER

National Coach Men

Franco FODA

National Coach Women

Anneli ANDERSEN

Chairperson of the Referees Committee

Perparim HASANAJ

Head/Director of the Referees Department

Visar KASTRATI

Referee Coordinator

Visar KASTRATI

Futsal Coordinator

Zgjim SOJEVA

تصنيف كوسوفو

تصنيف منتخب كوسوفو للرجال
تصنيف منتخب كوسوفو للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
100
كازاخستان
كازاخستان
كازاخستان
1215.16
101
تايلندا
تايلندا
تايلندا
1206.72
102
كوسوفو
كوسوفو
كوسوفو
1202.77
103
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1197.47
104
قيرغيزستان
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1196.97

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
89
الجبل الأسود
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1241.73
90
غويانا
غويانا
غويانا
1238.46
91
كوسوفو
كوسوفو
كوسوفو
1227.49
92
كوبا
كوبا
كوبا
1222.42
93
لاوس
لاوس
لاوس
1217.34

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد كوسوفو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كوسوفو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
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أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
The Women’s Football Campaign is designed to support associations in delivering grassroots and small-sided football events to boost the participation of young girls and promote existing competitions and programmes.
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2023: سنة حافلة بالأحداث الفارقة واللحظات المميزة في كرة القدم النسائية
٣ يناير ٢٠٢٤
MONTEVIDEO, URUGUAY - NOVEMBER 21: Darwin Nuñez (R) of Uruguay celebrates with Facundo Pellistri (L) of Uruguay after scoring the team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Uruguay and Bolivia at Centenario Stadium on November 21, 2023 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)
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إنجلترا تنضم إلى ثلاثي الصدارة، وجزر القُمر تحقق قفزة نوعية
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
The Football Federation of Kosovo has officially launched its Women's Football Strategy at a splendid ceremony at the 'Emerald' hotel, attended by FIFA and UEFA representatives and esteemed guests.
استراتيجية كرة القدم للسيدات
يوم خاص لكرة القدم للسيدات في كوسوفو
١ نوفمبر ٢٠٢٣
MATURIN, VENEZUELA - OCTOBER 17: Yeferson Soteldo of Venezuela celebrates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Venezuela and Chile at Estadio Monumental de Maturin on October 17, 2023 in Maturin, Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)
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الأرجنتين تعزز موقعها في الصدارة، وفنزويلا تعود إلى نادي الخمسين الأوائل
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣
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From left to right: Valbona Gashi, Head of Women‘s Football; Arbenita Morina, Development Coordinator FIFA Women's Football Development; Markus Weidner, General Sectretary; Sue Ronan, FIFA Women‘s Football Consultant; Sanije Krasniqi, Director Coach Education; Albina Rrahmani, Grassroots Manager
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فالبونا غاشي: "نريد أن نجعل كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية وسهل الوصول إليها"
USA forward Sophia Smith (11) celebrates after scoring during their women's international friendly football match between the USA and Nigeria at Children's Mercy Park Stadium in Kansas City, Kansas, on September 3, 2022. (Photo by Tim VIZER / AFP) (Photo by TIM VIZER/AFP via Getty Images)
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سطوع أسماء جديدة والمتصدرون يواصلون التألق
Zurich, Switzerland - JANUARY 19: FIFA President Gianni Infantino (C) with Kosovo Football Federation President Agim Ademi (L) and Kosovo Minister of Culture, Youth and Sport Hajrulla Çeku (R) during a meeting at HoF, Home of Football, on January 19, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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PRISTINA, KOSOVO - SEPTEMBER 30: (L-R) FIFA Senior Football Advisor Youri Djorkaeff, FIFA Deputy Secretary General Alasdair Bell, Albanian Football Association President Armand Duka, FIFA President Gianni Infantino, President of Kosovo Vjosa Osmani, FFM President Muamet Sejdini, Football Federation of Kosovo President Agim Ademi, FIFA Deputy Secretary General Football Mattias Grafström and guest during a FIFA Visit to Kosovo on September 30, 2022 in Pristina, Kosovo. (Photo by Shpend Ahmeti/FFK)
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رئيسة كوسوفو تتحدث عن قدرة كرة القدم على توحيد الشعوب في لقاء مع رئيس FIFA