اتحاد كوسوفو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ffk-kosova.com
العنوان
28 Nentori nr; 171 ,
10000 PRISHTINA
Kosovo
طرق التواصل
الهاتف: +381/38 600 220
البريد الإلكتروني:info@ffk-kosova.com
فاكس: +381/38 548 560
التنظيم
President
Agim ADEMI
Vice President
Bakir BURRI
Acting General Secretary
Markus WEIDNER
Treasurer
Indrit CANOLLI
Media And Communication Manager
Maki BAJRAMI
Technical Director
Markus WEIDNER
National Coach Men
Franco FODA
National Coach Women
Anneli ANDERSEN
Chairperson of the Referees Committee
Perparim HASANAJ
Head/Director of the Referees Department
Visar KASTRATI
Referee Coordinator
Visar KASTRATI
Futsal Coordinator
Zgjim SOJEVA
تصنيف كوسوفو
تصنيف منتخب كوسوفو للرجال
تصنيف منتخب كوسوفو للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
100
كازاخستان
كازاخستان
1215.16
101
تايلندا
تايلندا
1206.72
102
كوسوفو
كوسوفو
1202.77
103
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1197.47
104
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1196.97
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
89
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1241.73
90
غويانا
غويانا
1238.46
91
كوسوفو
كوسوفو
1227.49
92
كوبا
كوبا
1222.42
93
لاوس
لاوس
1217.34
١٥ مارس ٢٠٢٤
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2023: سنة حافلة بالأحداث الفارقة واللحظات المميزة في كرة القدم النسائية
٣ يناير ٢٠٢٤