جياني إنفانتينو يخبر ممثلي المدن المضيفة لكأس العالم FIFA 26™ أنهم جزءاً من فريق رائع سيقدم بطولة لا تُنسى

ألقى رئيس FIFA كلمة في افتتاح القمة التجارية للمدن المضيفة في ميامي

يتعاون FIFA مع المدن المضيفة بهدف تنظيم البطولة "الأعظم في التاريخ"

قال رئيس FIFA إن المشجعين الوافدين من دول أخرى يريدون أن يكونوا "جزءًا من شيء مميز"

صرّح جياني إنفانتينو لممثلي المدن المستضيفة لكأس العالم FIFA 26™ أنهم يمثلون جزءاً من فريق رائع وأنهم بالتعاون مع FIFA سينظمون بطولة شهدها العالم. أكد رئيس FIFA في افتتاح القمة التجارية للمدن المضيفة FIFA التي احتضنتها مدينة ميامي بالولايات المتحدة على مدار يومين أن البطولة فرصة للتقريب بين الشعوب كما أكد أهمية الترحيب الحار بملايين المشجعين القادمين من دول أخرى.

وقال إنفانتينو بعد عودته إلى ميامي بعد شهر واحد من إصدار جدول مباريات البطولة: "لن تكون نسخة كأس العالم FIFA هذه هي الأكبر فحسب بل ستكون أعظم نسخة على الإطلاق. ستظل هذه البطولة محفورة في أذهان الجميع".

ستكون البطولة، التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، هي أول بطولة يشارك فيها 48 منتخباً وأول بطولة يشارك في تنظيمها ثلاث دول. سيتم تقسيم الرقم القياسي للمباريات البالغ 104 مباراة على 16 مدينة مضيفة هي أتلانتا وبوسطن ودالاس وهيوستن وكانساس سيتي ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك/نيوجيرسي وفيلادلفيا وخليج سان فرانسيسكو وسياتل وغوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري وتورنتو وفانكوفر.

وقال إنفانتنيو: "نحن كما تعلمون جميعًا نعيش في عالم منقسم وعدواني، ولكن في عالم يحتاج إلى مناسبات للتقارب. تمثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وجميع مدنكم بوتقة تنصهر فيها الثقافات. لقد تم بناؤها بفضل عمل قام بع عدد كبير من الناس من أنحاء كثيرة من العالم، وأنتم تعكسون تماماً هذه الوحدة التي نريد أن نعكسها في كرة القدم".

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من المتوقع حضور ستة ملايين زائر لمشاهدة البطولة. وفي هذا الصدد قال إنفانتنيو: "سيحظى عدد قليل بفرصة شراء التذاكر لدخول الملاعب، ولكن سيأتي عدد كبير من الحماهير للبقاء بالقرب من منتخب بلادهم ليشهدوا حدثاً فريداً. سيفد مئات الآلاف إلى مدنكم وأنا أعدكم بأنهم سيأتون بروح مسالمة وبروح مبهجة يريدون الاحتفال ويرغبون أن يحظوا بالمتعة".

"علينا أن نرحب بهم بأفضل طريقة ممكنة. لأننا إذا رحبنا بهم وجعلناهم يشعرون بأنهم في وطنهم الثاني، فسيشكل ذلك مردوداً إيجابياً حيال ما نقوم به."

وأضاف رئيس FIFA: "كرة القدم تلامس مشاعر وقلوب وأرواح الناس، وعندما يزورون بلدانكم الجميلة ومدنكم المذهلة يريدون أن يشعروا بشيء مميز... هذا هو سحر كرة القدم التي يحبها مليارات الناس في جميع أنحاء العالم."