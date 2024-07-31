جياني إنفانتينو يُشيد بالتقدّم الذي أحرزته كرة القدم في لاتفيا خلال اجتماعه مع فاديم لاشينكو

وقال السيد إنفانتينو "لقد كان من الرائع أن التقي رئيس اتحاد لاتفيا لكرة القدم فاديم لاشينكو مرة أخرى هنا في مكتب FIFA في باريس." وأضاف "لقد تحدّثنا عن أهمية الاستثمارات في البنية التحتية لكرة القدم، وسعدت عندما علمت أن اتحاد لاتفيا لكرة القدم قد حصل مؤخراً على قطعة أرض لبناء ملعب جديد. كما ناقشنا أيضاً برنامج Football for Schools الذي أطلقته لاتفيا العام الماضي وأهمية كرة القدم في التعليم."

في العام الماضي، تلقّى خمسة وأربعين معلماً للتربية البدنية من مختلف أنحاء البلاد التدريبات اللازمة لتأهيلهم ليكونوا مدربين مؤهلين في برنامج Football for Schools. يهدف اتحاد لاتفيا لكرة القدم إلى تعزيز تطوير كرة القدم في البلاد وجعل كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في لاتفيا بين السيدات، بالإضافة إلى التزامه بجعل كرة القدم جزءاً من المناهج الدراسية لدروس التربية البدنية في المدارس. وقال السيد إنفانتينو "إن اتحاد لاتفيا لكرة القدم يبذل مجهودات رائعة لتطوير كرة القدم وهذا ما شاهدته بنفسي خلال زيارتي إلى لاتفيا عام 2021، وبحثنا أفضل السبل للاستفادة من برنامج FIFA Forward لمواصلة هذا العمل الرائع." وأضاف "كما هنأت الرئيس لاشينكو على إعادة انتخابه في وقت سابق من هذا العام وأخبرته أننا سنواصل العمل على تطوير كرة القدم في بلده الجميل."