من الحلم إلى الواقع.. إطلاق كرة القدم للمدارس في لاتفيا

أقيم الحدث يومي 2 و3 مايو/أيار في ريجا، عاصمة لاتفيا

تم تمكين 45 أستاذاً للتربية البدنية من جميع أنحاء البلاد كمكونين للمدربين

سيبدأ تنفيذ البرنامج في سبتمبر/أيلول من هذا العام في 50 مدرسة في شتى أرجاء لاتفيا

يخطط اتحاد لاتفيا لكرة القدم لتحقيق تنمية كروية في البلاد مع الالتزام المستمر بتحقيق أهداف مختلفة مثل جعل كرة القدم أكثر الرياضات ممارسة بين النساء في لاتفيا، وكذا جعلها جزءً من دروس التربية البدنية في المناهج الدراسية. ولتحقيق هذا الهدف الأخير، انضم اتحاد لاتفيا لكرة القدم إلى برنامج FIFA لكرة القدم للمدارس، والذي يجعل كرة القدم متاحة بشكل أكبر للفتيان والفتيات في جميع أنحاء العالم، ودمجها في النظام التعليمي لكل بلد، وبالتالي تعزيز المهارات الحياتية والكفاءات القيمة من خلال كرة القدم.

وبذلك، كان تنفيذ برنامج كرة القدم للمدارس أحد نقاط الاجتماع الذي عقده في باريس قبل عام رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، مع رئيس اتحاد لاتفيا لكرة القدم، فاديمس لاسينكو، الذي قال آنذاك إن برنامج كرة القدم للمدارس كان "مسألة مهمة للغاية بالنسبة لنا"، وأنه تم البدء في تطويره مع وزارة التربية والتعليم والعلوم في بلاده، وذلك في أفق تنزيله على أرض الواقع.

وقد تم إطلاق البرنامج في 2 و3 مايو/أيار في ريجا، عاصمة لاتفيا، بمشاركة لاسينكو والسلطات الحكومية وممثلي FIFA. وشارك في هذه الفعالية 45 أستاذاً للتربية البدنية، من مدارس مختلفة في جميع أنحاء البلاد، في الدورة التكوينية التي نظمها برنامج كرة القدم للمدارس. كما رافقهم 97 تلميذا (59٪ من الأولاد والبنات، على التوالي) لوضع تدريبهم موضع التنفيذ. وكان ١٤ منهم من الإناث، حيث أظهر العديد منهم أهمية اغتنام هذه الفرصة، حيث سافروا أكثر من ثلاث ساعات لحضور هذه الدورة. واليوم، هؤلاء المدرسون باتوا جاهزين لتنفيذ الأنشطة في مدارسهم في العام المقبل، كما أصبحوا مكوّنين للمدربين، بحيث يمكنهم نقل معارفهم إلى مدرسين آخرين، وبالتالي تعزيز توسّع البرنامج في شتى أرجاء البلاد على المدى القصير.

كرة القدم للمدارس في لاتفيا Previous 01 / 10 President LFF F4S 02 / 10 Children playing F4S Latvia 03 / 10 Antonio Buenaño FIFA F4S - Latvia 04 / 10 Authorities FIFA LFF F4S Latvia 05 / 10 Training session F4S 7 06 / 10 Football For Schools in Latvia 07 / 10 Football For Schools in Latvia 08 / 10 Football For Schools in Latvia 09 / 10 Football For Schools in Latvia 10 / 10 Football For Schools in Latvia Next

"قال الرئيس لاسينكو، في إشارة إلى أهمية إطلاق برنامج كرة القدم للمدارس كعامل تغيير في بلاده: "يسعدنا أن يتم دمج هذا النهج العالمي لفصول التربية البدنية في مدارس لاتفيا. نشكر رئيس FIFA جياني إنفانتينو على الوفاء بوعوده على الدوام. لقد تم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتقديم جميع مزايا هذا البرنامج إلى أول 50 مدرسة تقريباً، منذ سبتمبر/أيلول من هذا العام. الهدف من هذا البرنامج هو المساهمة في تعليم وتنمية وتدريب الفتيان والفتيات من خلال تدريبات كرة القدم المصممة بعناية والمعدات المقدمة للمدارس. يتمتع مدرسونا برؤية مستقبلية ويستجيبون للمبادرات والفرص الجديدة، لذلك نرى فوائد جمّة في هذا البرنامج، سواء بالنسبة للصحة العامة لشبابنا أو لشعبية كرة القدم في لاتفيا. أنا متأكد من أن برنامج كرة القدم هذا سيسهل عملية التعلم من خلال دمج المهارات الحياتية من أجل تعزيز التغيير الاجتماعي. شكرًا جزيلاً لـ FIFA ووزارة التعليم والعلوم في لاتفيا لمساعدتنا في جعل هذه المبادرة حقيقة واقعة".

يتضمن جزء أساسي من برنامج كرة القدم للمدارس أيضًا استخدام تطبيق رقمي، تم توفيره في حالة لاتفيا مع ترجمته إلى اللغة المحلية. وحول هذه النقطة وخبرة تكوين المعلمين، قال مدير كرة القدم للمدارس فيFIFA ، أنطونيو بونانو سانشيز: "لقد أمضينا يومين مكثفين للغاية، لكنهما كانا مثمرين جداً مع مدرسي التربية البدنية في ريجا. لقد تفاجأنا إيجاباً بأن قاموا جميعاً بتنزيل تطبيقكرة القدم للمدارس قبل الدورة، بل وأكثر من ذلك، كانوا يستخدمونه! هذا الأمر يعكس شغفهم باللعبة وحماسهم لطرح البرنامج في جميع أنحاء البلاد. وبهذه المناسبة، تمت أيضاً إقامة الفعالية في ملعب مغطى، وهو دليل آخر على أن دورات برنامج كرة القدم للمدارس مصممة لتلعب على أي أرضية وفي أي مكان، بغض النظر عن الظروف".