اتحاد لاتفيا لكرة القدم

اتحاد لاتفيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.lff.lv

العنوان

Olympic Sports Center,

Grostonas Street 6b,

1013 RIGA

Latvia

طرق التواصل

الهاتف: +371/6729 2988

البريد الإلكتروني:info@lff.lv

فاكس: +371/6731 5604

التنظيم

President

Vadims LASENKO

Vice President

Sergejs KOVALOVS

General Secretary

Arturs GAIDELS

Media And Communication Manager

Renars KRIGERS

Technical Director

Andrejs GLUSCUKS

National Coach Men

Paolo NICOLATO

National Coach Women

Romans KVACOVS

Chairperson of the Referees Committee

Janis MEZECKIS

Head/Director of the Referees Department

Vadims DIREKTORENKO

Referee Coordinator

Aleksandrs ANUFRIJEVS

Futsal Coordinator

Eduards BORISEVICS

تصنيف لاتفيا

تصنيف منتخب لاتفيا للرجال
تصنيف منتخب لاتفيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
134
نيكاراجوا
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1104.26
135
جزر فارو
جزر فارو
جزر فارو
1102.10
136
لاتفيا
لاتفيا
لاتفيا
1097.84
137
الكويت
الكويت
الكويت
1094.05
138
لتوانيا
لتوانيا
لتوانيا
1086.93

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
114
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1158.26
115
كمبوديا
كمبوديا
كمبوديا
1144.56
116
لاتفيا
لاتفيا
لاتفيا
1143.30
117
لوكسمبورج
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1143.19
118
نيكاراجوا
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1141.34

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد لاتفيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد لاتفيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
Football for Schools in Latvia group
المنظمة
من الحلم إلى الواقع.. إطلاق كرة القدم للمدارس في لاتفيا
٨ مايو ٢٠٢٣
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التأثير الاجتماعي
كرة القدم للمدارس في لاتفيا
٣ مايو ٢٠٢٣
FIFA's Belinda Wilson speaks at the Women in Sport Conference in Riga, Latvia
استراتيجية كرة القدم للسيدات
FIFA يشارك في مؤتمر حول مشاركة السيدات في الرياضة استضافته لاتفيا
٢٢ أبريل ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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