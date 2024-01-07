اتحاد لاتفيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.lff.lv
العنوان
Olympic Sports Center,
Grostonas Street 6b,
1013 RIGA
Latvia
طرق التواصل
الهاتف: +371/6729 2988
البريد الإلكتروني:info@lff.lv
فاكس: +371/6731 5604
التنظيم
President
Vadims LASENKO
Vice President
Sergejs KOVALOVS
General Secretary
Arturs GAIDELS
Media And Communication Manager
Renars KRIGERS
Technical Director
Andrejs GLUSCUKS
National Coach Men
Paolo NICOLATO
National Coach Women
Romans KVACOVS
Chairperson of the Referees Committee
Janis MEZECKIS
Head/Director of the Referees Department
Vadims DIREKTORENKO
Referee Coordinator
Aleksandrs ANUFRIJEVS
Futsal Coordinator
Eduards BORISEVICS
تصنيف لاتفيا
تصنيف منتخب لاتفيا للرجال
تصنيف منتخب لاتفيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
134
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1104.26
135
جزر فارو
جزر فارو
1102.10
136
لاتفيا
لاتفيا
1097.84
137
الكويت
الكويت
1094.05
138
لتوانيا
لتوانيا
1086.93
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
114
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1158.26
115
كمبوديا
كمبوديا
1144.56
116
لاتفيا
لاتفيا
1143.30
117
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1143.19
118
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1141.34
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد لاتفيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
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التأثير الاجتماعي
كرة القدم للمدارس في لاتفيا
٣ مايو ٢٠٢٣
استراتيجية كرة القدم للسيدات
FIFA يشارك في مؤتمر حول مشاركة السيدات في الرياضة استضافته لاتفيا
٢٢ أبريل ٢٠٢٣