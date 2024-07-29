جياني إنفانتينو يمدح تطوّر كرة القدم الأذربيجانية في اجتماع مع رئيس اتحاد كرة القدم

التقى رئيس اتحاد كرة القدم الأذريبجاني روفشان نجف مع جياني إنفانتينو في باريس

بدأ اتحاد كرة القدم الأذريبجاني في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد وافتتح أكاديمية جديدة لكرة القدم بدعم من FIFA Forward

استضافت أذريبجان مباريات سلسلة FIFA™ في مارس/آذار الماضي

مدح جياني إنفانتينو جهود أذريبجان في تطوير كرة القدم خلال اجتماع جمعه برئيس اتحاد كرة القدم الأذريبجاني روفشان نجف. وخلال الاجتماع في مقر FIFA في باريس، قال رئيس FIFA إن اتحاد كرة القدم الأذريبجاني استفاد من برنامج FIFA Forward بشكل جيد للغاية وشكر السيد نجف على استضافة بلاده لمباريات سلسلة FIFA™ لعام 2024 في مارس/آذار، والتي تم إطلاقها بهدف منح فرص أكثر تنوعاً للاتحادات الأعضاء.

وقال جياني إنفانتينو "يحقّق اتحاد كرة القدم الأذريبجاني تقدماً هائلاً تجاه تطوير كرة القدم في البلاد، والذي تشرفت بزيارته منذ عدة سنوات. لقد أجرينا محادثة منفتحة وبنّاءة للغاية في مختلف المواضيع وسلّطنا تركيزنا على كرة القدم للشباب وكرة القدم للسيدات، وبحثنا في كيفية زيادة المشاركة وتعزيز الاهتمام في الرياضة. وشكرت اتحاد كرة القدم الأذريبجاني لاستضافة سلسلة FIFA في وقت سابق هذا العام." وأضاف "تم استخدام برنامج FIFA Forward لدعم بعض الأعمال المهمة في أذريبجان، ويتضمن ذلك تقديم واستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في البطولات المحلية وإنشاء أكاديمية توران توفاز لكرة القدم، ونتطلّع قدماً إلى العمل مع اتحاد كرة القدم الأذريبجاني في المزيد من المشاريع." وختم قائلاً "تمنيت كامل التوفيق للسيد نجف ووعدته بأنه يمكنه دوماً الاعتماد على دعم FIFA في المستقبل."

وقال السيد نجف أن اتحاد كرة القدم الأذريبجاني سيستمر في تعاونه مع FIFA. وأضاف قائلاً "نكنّ كل التقدير لكل البرامج والمبادرات التي يقدّمها FIFA وبهذا الصدد فنحن ملتزمون بالاشتراك بشكل أكبر في نشاطات FIFA وبرامجه." وقال "نحن بالطبع مهتمون بالتطوير في أذريبجان ونقوم بذلك لكن نظراً لكوننا جزءاً من عائلة FIFA والتي تضم العديد من البلاد والأمم، فعلينا أن نتعاون لتطوير كرة القدم بشكل أكبر ولتكون أكثر شمولية ولتكون متاحة لمن يريد ممارستها ولمن يريد مشاهدتها."