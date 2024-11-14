رئيس FIFA يزور جورجيا ويلتقي رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه

هنأ جياني إنفانتينو رئيس الوزراء الجورجي على جهود بلاده في سبيل تطوير كرة القدم

تركزت المناقشات على إشراك مزيد من الشباب في ممارسة اللعبة

شاركت جورجيا لأول مرة في بطولة الأمم الأوروبية للرجال صيف هذا العام

زار رئيس FIFA جياني إنفانتينو جمهورية جورجيا حيث التقى برئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه ووقف شاهداً بنفسه على العمل المُنجز في سبيل تطوير كرة القدم بالبلاد.

ذلك أن كرة القدم الجورجية تسير في خط تصاعدي منذ سنوات، حيث تُوِّجت هذه الصحوة بوصول المنتخب الوطني للرجال إلى ثمن نهائي يورو 2024 في أول ظهور له في مسابقة كبرى، بينما تقدم المنتخب النسوي إلى الملحق المؤهل لبطولة الأمم الأوروبية للسيدات 2025، فضلاً عن مشاركة البلاد في استضافة نسخة 2023 من بطولة أوروبا تحت 21 سنة مناصفة مع رومانيا.

وخلال هذه الزيارة، كان برفقة رئيس FIFA ليفان كوبياشفيلي، رئيس الاتحاد الجورجي لكرة القدم، وهو لاعب سابق خاض 100 مباراة دولية مع منتخبه الوطني بين عامي 1996 و2011، حيث هنأه الرئيس إنفانتينو على "العمل الرائع" الذي تم إنجازه وتباحث معه بشأن خُطط التطوير المستقبلية.

وفي أول زيارة له للبلاد كرئيس لـFIFA، التقى جياني إنفانتينو أيضاً بعمدة تبليسي كاخا كالادزه، وهو بدوره لاعب دولي سابق في منتخب جورجيا - على غرار ليفان كوبياشفيلي - علماً أنه فاز مرتين بدوري أبطال أوروبا مع نادي ميلان الإيطالي. يُذكر أن جورجيا افتتحت في أكتوبر/تشرين الأول 2024 مركزاً جديداً لكرة القدم في سامتريديا، يحمل اسم كاخا كالادزه وبدعم من برنامج FIFA Forward.

كما زار رئيس FIFA ملعب ميخيل ميسخي ووضع إكليلاً من الزهور على قبر الجورجي دافيد بيترياشفيلي، الذي كان من كبار مديري المشاريع في قسم الاتحادات الوطنية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي وافته المنية عام 2015.

وعلَّق الرئيس إنفانتينو على هذه الزيارة بالقول: "لقد كان من دواعي شرفي أن ألتقي برئيس وزراء جورجيا، إيراكلي كوباخيدزه، وعمدة تبليسي، كاخا كالادزه، ورئيس الاتحاد الجورجي لكرة القدم، ليفان كوبياشفيلي".

وأضاف: "ناقشنا مختلف الأمور المتعلقة بلعبتنا الجميلة، حيث هنأتهم على ما بذلته بلادهم من جهود متميزة، سواء في الميدان أو في أنشطة التطوير خلف الكواليس.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يزور جورجيا Previous 01 / 20 FIFA President Gianni Infantino presents a jersey to Prime Minister Of Georgia Irakli Kobakhidze 02 / 20 A general view of the meeting between FIFA President Gianni Infantino and the Prime Minister of Georgia Irakli Kobakhidze 03 / 20 Georgian Football Federation President Levan Kobiashvili, Mayor of Tbilisi Kakha Kaladze,FIFA President Gianni Infantino and Prime Minister Of Georgia Irakli Kobakhidze 04 / 20 FIFA President Gianni Infantino and Georgian Football Federation President Levan Kobiashvili during a visit to Mikheil Meskhi Stadium 05 / 20 FIFA President Gianni Infantino presents a jersey to the Mayor of Tbilisi Kakha Kaladze 06 / 20 FIFA President Gianni Infantino visits the grave of David Petriashvili 07 / 20 FIFA President Gianni Infantino visits the grave of David Petriashvili 08 / 20 FIFA President Gianni Infantino presents pennant to Prime Minister Of Georgia Irakli Kobakhidze 09 / 20 FIFA President Gianni Infantino during his visit to Mikheil Meskhi Stadium 10 / 20 FIFA President Gianni Infantino and Prime Minister Of Georgia Irakli Kobakhidze 11 / 20 Group photo during a visit to Mikheil Meskhi Stadium 12 / 20 FIFA President Gianni Infantino during a visit to Mikheil Meskhi Stadium 13 / 20 FIFA President Gianni Infantino is interviewed by media during a visit to Mikheil Meskhi Stadium 14 / 20 FIFA President Gianni Infantino presents a jersey to Georgian Football Federation President Levan Kobiashvili 15 / 20 FIFA President Gianni Infantino is presented with a jersey by Georgian Football Federation President Levan Kobiashvili 16 / 20 FIFA President Gianni Infantino presents pennant to Georgian Football Federation President Levan Kobiashvili during a visit to Mikheil Meskhi Stadium 17 / 20 FIFA President Gianni Infantino and Georgian Football Federation President Levan Kobiashvili during a visit to Mikheil Meskhi Stadium 18 / 20 FIFA President Gianni Infantino and Georgian Football Federation President Levan Kobiashvili examine plans during a visit to the site of a new stadium 19 / 20 FIFA President Gianni Infantino and Georgian Football Federation President Levan Kobiashvili examine plans during a visit to the site of a new stadium 20 / 20 FIFA President Gianni Infantino and Georgian Football Federation President Levan Kobiashvili Next

“يُعتبر رئيس الوزراء كوباكيدزه من عشاق كرة القدم، وقد سُررت بتلقي دعمه، حيث يُخطط FIFA، جنباً إلى جنب مع الاتحاد الجورجي لكرة القدم، لتوسيع نطاق انتشار لعبتنا في جورجيا من أجل إشراك الفتيات والفتيان بشكل إيجابي على جميع المستويات".

وإلى جانب الرئيس إنفانتينو، ضم وفد FIFA كلاً من يوري دجوركاييف كبير مستشاري FIFA لشؤون كرة القدم، وإلخان مامادوف رئيس قسم الاتحادات الأعضاء بـ FIFA.