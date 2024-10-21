جورجيا تكشف عن مركز كرة قدم جديد بدعم من FIFA Forward

حضر الحفل أيضاً المدير الإقليمي لـFIFA في أوروبا الخان مامادوف. وقال: "بالنيابة عن FIFA، يشرفنا أن نشهد هذا المشروع الهام للبنية التحتية وافتتاح هذا المركز الاستثنائي لكرة القدم، الذي يحمل اسم الأسطورة كاخا كالادزه، لاعب المنتخب الوطني السابق وعمدة مدينة تبليسي حالياً."

"من خلال برنامج FIFA Forward، لن يكرّم هذا المرفق إرثه فحسب، بل سيلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تطوير المواهب المحلية والنهوض بكرة القدم في جورجيا، ورعاية أبطال المستقبل هنا في سامتريديا. نحن سعداء بمبادرة الاتحاد الجورجي لكرة القدم في مواصلة الاستثمار في بنيته التحتية." لعب المدافع السابق كالادزه مع منتخب جورجيا بين عامي 1996 و2011، حيث شارك في أكثر من 80 مباراة. بدأ مسيرته مع نادي دينامو تبليسي ثم انتقل إلى نادي دينامو كييف ثم إلى نادي ميلان الإيطالي - حيث قضى 10 مواسم وفاز مرتين بدوري أبطال أوروبا - كما لعب أيضاً لنادي جنوى.