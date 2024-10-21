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الاثنين 21 أكتوبر 2024, 11:30
برنامج FIFA Forward

جورجيا تكشف عن مركز كرة قدم جديد بدعم من FIFA Forward

  • مركز في سامتريديا يحمل اسم اللاعب الدولي الجورجي السابق كاخا كالادزه، عمدة تبليسي حالياً

  • ستُمنح فرق الأطفال استخداماً مجانياً للمركز

  • رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه حضر الافتتاح

افتتحت جورجيا مركزًا جديدًا لكرة القدم في مدينة سامتريديا، والذي يحمل اسم لاعب المنتخب الوطني السابق كاخا كالادزه والمدعوم بتمويل من برنامج FIFA Forward. ويتضمن المركز مقاعد تتسع لـ200 متفرج، وسيسمح لفرق الفتيان والفتيات المحلية باستخدامه مجاناً.

BELIZE CITY, BELIZE - AUGUST 16: A view during a FIFA Forward Project on August 16, 2022 in Belmopan, Belize. (Photo by Ivan Valencia/FIFA)
FIFA.COM
برنامج FIFA Forward

حضر الافتتاح رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي كوباخيدزه، ورئيس الاتحاد الجورجي لكرة القدم، ليفان كوبياشفيلي، بالإضافة إلى كاخا كالادزه، العمدة الحالي لتبليسي.

وسلط السيد كوباخيدزه الضوء على أهمية المنشأة واصفاً إياها بأنها ”بنية تحتية مهمة للغاية“ ستفيد الأطفال المحليين من خلال إتاحة الفرصة لهم ”لتطوير مهاراتهم ومتابعة إنجازاتهم الرياضية“.

جورجيا تكشف عن مركز كرة قدم جديد بدعم من FIFA Forward

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Inauguration of the Kakha Kaladze Football Center

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Aerial view of the Kakha Kaladze Football Center

حضر الحفل أيضاً المدير الإقليمي لـFIFA في أوروبا الخان مامادوف. وقال: "بالنيابة عن FIFA، يشرفنا أن نشهد هذا المشروع الهام للبنية التحتية وافتتاح هذا المركز الاستثنائي لكرة القدم، الذي يحمل اسم الأسطورة كاخا كالادزه، لاعب المنتخب الوطني السابق وعمدة مدينة تبليسي حالياً."

"من خلال برنامج FIFA Forward، لن يكرّم هذا المرفق إرثه فحسب، بل سيلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تطوير المواهب المحلية والنهوض بكرة القدم في جورجيا، ورعاية أبطال المستقبل هنا في سامتريديا. نحن سعداء بمبادرة الاتحاد الجورجي لكرة القدم في مواصلة الاستثمار في بنيته التحتية." لعب المدافع السابق كالادزه مع منتخب جورجيا بين عامي 1996 و2011، حيث شارك في أكثر من 80 مباراة. بدأ مسيرته مع نادي دينامو تبليسي ثم انتقل إلى نادي دينامو كييف ثم إلى نادي ميلان الإيطالي - حيث قضى 10 مواسم وفاز مرتين بدوري أبطال أوروبا - كما لعب أيضاً لنادي جنوى.

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