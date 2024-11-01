إنفانتينو يؤكد على تعاون FIFA مع الصين لتطوير كرة قدم الشباب في البلاد

التقى رئيس FIFA بنائب وزير الإدارة العامة للرياضة في الصين ورئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم

تمحورت النقاشات حول كيفية النهوض بالإمكانيات المتاحة غير المستغلة حتى الآن

يخطط الاتحاد الصيني للاستفادة من تنظيم FIFA بطولتي كأس العالم لفئة تحت 17 سنة بشكل سنوي

خلال اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين حكوميين ورياضيين في شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية، ناقش جياني إنفانتينو رئيس FIFA تطور كرة قدم الشباب في البلاد وبرنامج FIFA Forward.

في ثاني أيام زيارته للبلاد، التقى رئيس FIFA بزانغ جياشينغ نائب وزير الإدارة العامة للرياضة في الصين، وسونغ كاي رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم.

وأجرى الطرفان حواراً معمقاً وبناءً وتبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة التي شهدتها كرة القدم في البلاد، وآفاق التعاون المستقبلي.

تمحورت النقاشات حول كيفية النهوض بالإمكانيات المتاحة غير المستغلة حتى الآن، ووضع خطة على المستوى البعيد للإعلاء من شأن البلاد على الساحة الكروية العالمية. يُذكر أن الصين سبق وتأهلت مرة واحدة فقط إلى نهائيات بطولة كأس العالم FIFA™، ولم يتمكن منتخبها من تجاوز الدور رُبع النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ منذ نسخة 1999، ولكن بالنظر إلى عدد سكان البلاد والبالغ 1.4 مليار نسمة، ما من شكّ في أنها زاخرة بالمواهب الكروية.

“وقال رئيس FIFA: "كان من دواعي سروري الاجتماع بنائب وزير الإدارة العامة للرياضة في الصين، السيد زانغ جياشينغ، ورئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم سونغ كاي، وأعضاء آخرين في الاتحاد الصيني للعبة. ناقشنا خطط العمل سوياً لضمان أن يلعب المزيد من الشباب ويتميَّزوا في الرياضة، وكيفية تسخير برنامج FIFA Forward لتطوير كرة القدم بشكل أكبر".

وكان إنفانتينو قد التقى بنظيره سونغ كاي في مدينة جدة السعودية قبيل انطلاق أعمال قمة FIFA لكرة القدم في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وقال رئيس FIFA: "عندما التقيتُ بالرئيس سونغ كاي في ديسمبر الماضي، أشدتُ برؤيته التي تركز على فئة الشباب بالنسبة للصين. يعكس التواتر المتزايد لبطولات الشباب التي يُنظمها FIFA التزاماً مشتركاً بتطوير فئة البراعم، وقد لفتني التطور الحاصل للاستفادة من الإمكانيات الكروية الهائلة لهذا البلد الجميل.

كما بادرتُ بالتأكيد على دعم FIFA الكامل لكافة أعضاء الاتحاد الصيني لكرة القدم والإدارة العامة للرياضة في الصين، بينما نمضي في تعاوننا وزرع بذور الأمل وخلق الفرص من خلال كرة القدم".

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يناقش تطوير كرة القدم للشباب في الصين Previous 01 / 08 FIFA President Gianni Infantino with Vice Minister of the General Adminstration of Sport of China Zhang Jiasheng (C) and Chinese Football Association President Song Kai (R) pose with delegates 02 / 08 FIFA President Gianni Infantino with Vice Minister of the General Adminstration of Sport of China Zhang Jiasheng (C) and Chinese Football Association President Song Kai (R) 03 / 08 FIFA President Gianni Infantino and Vice Minister of the General Adminstration of Sport of China Zhang Jiasheng 04 / 08 FIFA President Gianni Infantino and Chinese Football Association Head of Women's Football, Luo Zhao 05 / 08 FIFA President Gianni Infantino and Vice Minister of the General Adminstration of Sport of China Zhang Jiasheng 06 / 08 FIFA President Gianni Infantino and Vice Minister of the General Adminstration of Sport of China Zhang Jiasheng 07 / 08 FIFA President Gianni Infantino and Vice Minister of the General Adminstration of Sport of China Zhang Jiasheng 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino and Vice Minister of the General Adminstration of Sport of China Zhang Jiasheng during a meeting Next

وبهدف دعم المشاركة في كرة القدم على المستويين الاحترافي والهواة، يستخدم الاتحاد الصيني للعبة حالياً تمويل برنامج FIFA Forward لدعم تنظيم نسخة محدَّثة من بطولة كأس الاتحاد الصيني لكرة القدم، والتي تشهد تنافس فرق من دوريات ثلاث درجات وبعض فرق الهواة، وذلك على امتداد ثلاث سنوات، بدءاً من عام 2024. هذا ويتطلع الاتحاد الصيني للعبة إلى مضاعفة عدد الفرق المشاركة من 64 إلى 124، وزيادة عدد المباريات من 63 إلى 148.

كما يخطط الاتحاد الوطني إلى تطوير كرة قدم الشباب والاستفادة من تنظيم FIFA لبطولتي كأس العالم للرجال تحت 17 سنة FIFA™ وكأس العالم تحت 17 سنة للسيدات FIFA™ بشكل سنوي، بدءاً من عام 2025.