رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم وجياني إنفانتينو يتناقشان بشأن سُبل تطوير كرة القدم في البلاد

انتُخب المهاجم السابق جورجي إيفانوف رئيساً للاتحاد البلغاري لكرة القدم في مايو/أيار

تركزت النقاشات حول أهمية تطوير المرافق المتميزة في جميع المستويات

استفادت بلغاريا من المشاركة في سلسلة FIFA في مارس/آذار

التقى رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم المنتخب مؤخراً، جورجي إيفانوف، مع جياني إنفانتينو في باريس، حيث تركزت النقاشات بينهما حول سُبل التطوير المستدام لكرة القدم في البلاد.

شهدت كرة القدم البلغارية فترة ذهبية في تسعينيات القرن العشرين عندما وصل المنتخب الوطني البلغاري، بقيادة خريستو ستويتشكوف، إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم FIFA™ في عام 1994. لكن المنتخب البلغاري فشل في الحفاظ على هذا المستوى ولم يتأهل إلى كأس العالم FIFA™ منذ عام 1998، بينما شهدت كأس الأمم الأوروبية 2004 الظهور الأخير للمنتخب في أي بطولة كبرى.

خلال الاجتماع مع السيد إنفانتينو، اتفق السيد إيفانوف، المهاجم الدولي السابق الذي انتُخب رئيساً للاتحاد البلغاري لكرة القدم في مارس/آذار، وأندريه بيتروف، رئيس الإدارة الاستراتيجية في الاتحاد، على أن توفير المرافق المتميزة على أعلى مستوى هو مفتاح النجاح المستقبلي على المدى الطويل.

“وقال رئيس FIFA: "لقد أجرينا مناقشة منفتحة وواسعة النطاق مع الرئيس وأندريه بيتروف، حول كيفية التعاون المشترك لإعادة بلغاريا إلى ساحة البطولات الكبرى".

"لقد مثّلت سلسلة FIFA، التي أُقيمت في وقت سابق من هذا العام، عاملاً مساعداً في هذا الصدد، حيث أتاحت تجربة تعلّم رائعة للفرق الوطنية بمشاركتها في مباريات تنافسية ضد فرق من اتحادات مختلفة.

وأضاف "تحدثنا أيضاً عن ضرورة توفير مرافق عالية الجودة للجميع، بدايةً من مستويات البراعم فما فوق، وكيف يمكن لبرنامج FIFA Forward أن يسهم بدور فعّال في تطوير هذه المرافق. وقد كان تطور كرة القدم للسيدات محوراً مهماً من محاور النقاش".

بفضل الدعم المقدّم من برنامج FIFA Forward، تم إنشاء ثلاثة مجمّعات صغيرة في مدن صوفيا وفيدين وكازانلاك، بهدف تعزيز المشاركة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس إلى تسع سنوات. كما يمكن لفرق الهواة للكبار الاستفادة من هذه المجمّعات.

شاركت بلغاريا في مجموعة أذربيجان في سلسلة FIFA™ التي أُقيمت في مارس/آذار 2024، حيث تغلبت على تنزانيا بنتيجة 1-0، وتعادلت بنتيجة 1-1 مع الدولة المُضيفة.