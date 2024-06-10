جياني إنفانتينو يؤكد إن العالم بأسره "سيتوقف تماماً ليشاهد" كأس العالم 26 FIFA™

ستنطلق البطولة في مدينة مكسيكو سيتي في 11 يونيو/حزيران 2026

تتواصل التصفيات في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي إلى جانب أمريكا الجنوبية

أكّد رئيس FIFA جياني إنفانتينو أنه شأنه شأن مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، "بدأ العد التنازلي" قبل عامين على انطلاق كأس العالم 26 FIFA™. وقال رئيس FIFA إن النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم FIFA™، التي ستنطلق في 11 يونيو/حزيران 2026 في استاد أزتيكا مكسيكو سيتي الشهير، ستكون "أعظم حدث، وأعظم عرض، وأعظم بطولة" شهدها العالم على الإطلاق، كما أنها ستكون أكثر نسخة لكأس العالم FIFA شمولاً، حيث ستضم 48 منتخباً وهو رقم قياسي وتستضيفها 16 مدينة في ثلاث دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وقال إنفانتينو وهو يقف إلى جانب الكأس الذي سيقدّمه إلى الفريق الفائز بعد المباراة النهائية في نيويورك في 19 يوليو/تموز 2026 "شأني شأن أي عاشق لكرة القدم، أعدّ الأيام بالتأكيد. سنتان تبدو بعيدة، لكننا نعلم أنها قريبة جداً جداً جداً." وأضاف "في غضون عامين من الآن، سيتوقّف العالم تماماً ليشاهد ما يحدث في أمريكا الشمالية. الكأس هنا بالفعل وجاهز - نحن نهتم به - ونحن جميعاً نستعد للبطولة، ونجهّز كل شيء."

رئيس FIFA "يبدأ العد التنازلي" قبل عامين على انطلاق كأس العالم 26 FIFA™ 03:03

وسيدخل استاد أزتيكا: مكسيكو سيتي - أحد ثلاثة ملاعب في المكسيك إلى جانب استاد مونتيري واستاد غوادالاخارا - التاريخ بعد أن استضاف المباراة الافتتاحية لكأس العالم في نسختي 1970 و1986. وقال رئيس FIFA "سيكون أزتيكا أول ملعب يستضيف ثلاث مباريات افتتاحية لكأس العالم FIFA وهو أمر لم نشهده من قبل، ولا شك أن حدوث ذلك في ملعب أيقوني مثله هو أمر مميز للغاية. نعرف جميعاً مباريات كأس العالم الملحمية التي احتضنها هذا الملعب في الماضي والتي خاضها أبطال وأساطير مثل بيليه ومارادونا الذين لعبوا وفازوا عليه."

ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة، بلغت مرحلة التصفيات المؤهلة للبطولة مرحلة متقدمة. أقيمت ثماني عشرة مباراة في إطار تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتُختتم بذلك المرحلة الثانية من التصفيات وتتحدد هوية المنتخبات الـ18 التي ستتأهل إلى المرحلة الثالثة. كما أقيمت مباريات الدور الثاني في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، التي انطلقت في 5 يونيو/حزيران، وفي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بينما انطلقت تصفيات أمريكا الجنوبية في سبتمبر/أيلول 2023. وقال رئيس FIFA إن الاستعدادات تسير على قدم وساق في الدول الثلاث المنظّمة للبطولة: إذ قال عن الملاعب التي يبلغ عددها ملعبين في كندا وثلاثة في المكسيك و11 في الولايات المتحدة "نعمل بالطبع مع السلطات في المدن المضيفة ومع الجهات المالكة والمشغلة للملاعب، ومع المجتمعات المحلية. هناك تعاون رائع في كل مكان، وهم يتطلعون إلى الترحيب لملايين المشجعين من جميع أنحاء العالم، كما أن الملاعب جميلة للغاية." وأضاف "في كل يوم، يتم التخطيط لفعاليات وهناك فعاليات تجرى، سواء مع السلطات، أو مع شركائنا، أو مع الرعاة أو مع جهات البث."